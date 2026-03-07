UE suspendă călătoriile fără viză pentru oficialii georgieni, din cauza regresului democratic al țării

Diplomații, oficialii guvernamentali și miniștrii georgieni și-au pierdut privilegiile de călătorie fără viză în toate țările UE. Comisia Europeană a decis să suspende călătoriile fără viză ale acestora, pe fondul regresului democratic înregistrat de Georgia, relatează Deutsche Welle (DW).

Comisia a motivat că suspendarea vine ca răspuns la „încălcarea deliberată și persistentă de către Georgia” a angajamentelor sale față de democrație, dar și față de drepturile omului și drepturile fundamentale.

Șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a subliniat, într-o declarație, că „dacă un guvern își atacă propriul popor, reduce la tăcere jurnaliștii și limitează libertatea, vor exista consecințe”, mai notează DW.

În aceste condiții, diplomații și oficialii guvernamentali din Georgia trebuie să obțină acum o viză înainte de a intra în țările UE. Măsura Comisiei Europene nu se aplică și cetățenilor georgieni. Aceștia pot călători în UE în continuare în baza pașapoartelor biometrice standard, fără a avea nevoie de viză pentru șederi de scurtă durată.

Măsura anunțată de Comisia Europeană pentru oficialii și diplomații georgieni este în vigoare un an și poate fi prelungită cu încă doi ani dacă autoritățile georgiene nu reușesc să rezolve problemele politice actuale.

Regres democratic

Georgia a înregistrat un regres democratic odată cu revendicarea victoriei la alegerile din 2024 de către partidul Visul Georgian. În țară au avut loc proteste ample, iar autoritățile au răspuns cu arestări în masă și au avut loc episoade de violență din partea poliției.

După alegerile din 2024, opoziţia a afirmat că votul a fost fraudat sub influenţa Rusiei, care doreşte să menţină Georgia pe orbita sa, şi a declarat boicotarea parlamentului.

De asemenea, Georgia anunța, la momentul respectiv, că suspendă pentru patru ani discuţiile privind aderarea la UE.