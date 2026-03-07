Mizerie de nedescris, mucegai și insecte în bucătării verificate de ANPC

În perioada 2–6 martie 2026, ANPC a verificat peste 1.700 de operatori economici. Verificările realizate au evidențiat neconformități majore, în special în spațiile destinate pregătirii produselor alimentare pentru consumatori, fiind identificate deficiențe semnificative privind igiena, întreținerea spațiilor și respectarea condițiilor de depozitare și manipulare a alimentelor.

Principalele neconformități constatate au fost: întreținerea necorespunzătoare a blocurilor alimentare și a zonelor de recepție, cu pereți afectați de mucegai, murdărie și igrasie, precum și existența unor conductoare electrice neizolate și a unor utilaje incomplete sau deteriorate; depozitarea materiei prime în condiții improprii procesului de producție, cu potențial de afectare a siguranței alimentare; pavimente degradate, cu porțiuni lipsă, pe suprafața cărora s-au acumulat impurități grosiere, reziduuri alimentare și lichide; prestarea serviciilor în spații neautorizate; prezența insectelor în blocul alimentar; utilizarea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură, cu depuneri grosiere de rugină, impurități și reziduuri alimentare; produse de origine vegetală depreciate calitativ, cu depuneri de mucegaiuri; comercializarea unor produse alimentare cu data limită de consum depășită sau produse alimentare de origine animală (carne) cu starea termică modificată.

În urma verificărilor, comisarii ANPC au aplicat sancțiuni și măsuri. Astfel, s-au dat 1.167 de amenzi contravenţionale, în valoare de peste 5,81 milioane de lei și 894 de avertismente. Au fost oprite definitiv de la comercializare produsele neconforme, în valoare de peste 260.000 de lei. De asemenea, s-a decis oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 2,09 milioane de lei. O măsură mai dură s-a luat pentru 40 de operatori economici, respectiv oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor.