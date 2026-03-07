Prima pagină » Social » Mizerie de nedescris, mucegai și insecte în bucătării verificate de ANPC

Mizerie de nedescris, mucegai și insecte în bucătării verificate de ANPC

Mizerie cruntă, carne stricată, mucegai pe pereți și gândaci - asta au găsit comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANCP) în bucătării unde era pregătită hrana pentru consumatori. Au fost aplicate amenzi de aproape 6 milioane de lei, iar 40 de operatori au fost închiși.
Amenzi de sute de mii de lei într-o noapte de controale în Centrul Vechi al Capitalei
Amenzi de sute de mii de lei într-o noapte de controale în Centrul Vechi al Capitalei
(VIDEO) Imaginile flagrantului DNA: cum au primit mită șefii Vămii din Portul Constanța
(VIDEO) Imaginile flagrantului DNA: cum au primit mită șefii Vămii din Portul Constanța
Poliția Capitalei, după cazul de la „Marius Nasta”: indicii că urma să pună în aplicare amenințările
Poliția Capitalei, după cazul de la „Marius Nasta”: indicii că urma să pună în aplicare amenințările
„Îmi cer scuze”. Iranul schimbă strategia în ultimul moment și anunță că nu va mai ataca țările vecine
„Îmi cer scuze”. Iranul schimbă strategia în ultimul moment și anunță că nu va mai ataca țările vecine
Tehnologia AI ar putea deveni un „asistent al judecătorului”
Tehnologia AI ar putea deveni un „asistent al judecătorului”
Laura Buciu
07 mart. 2026, 11:13, Social

În perioada 2–6 martie 2026, ANPC a verificat peste 1.700 de operatori economici. Verificările realizate au evidențiat neconformități majore, în special în spațiile destinate pregătirii produselor alimentare pentru consumatori, fiind identificate deficiențe semnificative privind igiena, întreținerea spațiilor și respectarea condițiilor de depozitare și manipulare a alimentelor.

Vezi galeria foto
13 poze

Principalele neconformități constatate au fost: întreținerea necorespunzătoare a blocurilor alimentare și a zonelor de recepție, cu pereți afectați de mucegai, murdărie și igrasie, precum și existența unor conductoare electrice neizolate și a unor utilaje incomplete sau deteriorate; depozitarea materiei prime în condiții improprii procesului de producție, cu potențial de afectare a siguranței alimentare; pavimente degradate, cu porțiuni lipsă, pe suprafața cărora s-au acumulat impurități grosiere, reziduuri alimentare și lichide; prestarea serviciilor în spații neautorizate; prezența insectelor în blocul alimentar; utilizarea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură, cu depuneri grosiere de rugină, impurități și reziduuri alimentare; produse de origine vegetală depreciate calitativ, cu depuneri de mucegaiuri; comercializarea unor produse alimentare cu data limită de consum depășită sau produse alimentare de origine animală (carne) cu starea termică modificată.

În urma verificărilor, comisarii ANPC au aplicat sancțiuni și măsuri. Astfel, s-au dat 1.167 de amenzi contravenţionale, în valoare de peste 5,81 milioane de lei și 894 de avertismente. Au fost oprite definitiv de la comercializare produsele neconforme, în valoare de peste 260.000 de lei. De asemenea, s-a decis oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 2,09 milioane de lei. O măsură mai dură s-a luat pentru 40 de operatori economici, respectiv oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor.

 

Recomandarea video

A compromis Zelenski șansele partidului de opoziție Tisza de a-l da jos pe Viktor Orban? Implicațiile unui scandal major
G4Media
Cum arată și cât costă cel mai ieftin apartament cu 2 camere din Brașov, acum, în martie 2026
Gandul
ALERTĂ alimentară‼️ Vel Pitar retrage două loturi de pâine de pe piață
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport
Președintele Universității Titu Maiorescu, achitat pentru șantaj. Iosif Urs, către un profesor pe care îl suspecta că e denunțător: „Vrei să te duci la pierzanie? Bă, ai vorbit…”
Libertatea
Cele 2 alimente de post adorate de români, care însă ne îmbătrânesc fără să ne dăm seama
CSID
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
Promotor