Poliția Capitalei, după cazul de la „Marius Nasta”: indicii că urma să pună în aplicare amenințările

Cazul a fost sesizat polițiștilor joi, în jurul orei 12:35. Doctorița de la „Marius Nasta”, în vârstă de 49 de ani, a depus plângere penală la Secția 18. Ea a spus că în timp ce se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu ca medic la unitatea medicală din Sectorul 5, a fost amenințată telefonic cu acte de violență, inclusiv cu moartea.

Din verificările efectuate a reieșit faptul că apelul ar fi fost efectuat de către un bărbat care s-a recomandat ca fiind fratele unei paciente, ce ar fi decedat anterior, ca urmare a unor afecțiuni de care suferea și implicit, insuficiență cardiacă.

În urma cercetărilor desfășurate de polițiști, a fost identificat un bărbat, în vârstă de 36 de ani, bănuit de comiterea faptei.

„De asemenea, din cercetări au rezultat indicii potrivit cărora acesta ar fi intenționat să se deplaseze la unitatea medicală, pentru a pune în aplicare amenințările proferate, motiv pentru care polițiștii, împreună cu procurorul de caz, au desfășurat activități specifice, în scop preventiv, reușind astfel să preîntâmpine producerea unei posibile fapte mai grave”, transmite, sâmbătă, Poliția Capitalei.

Organele de cercetare penală din cadrul Secției 18 Poliție au dispus vineri seara efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspect, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare.În baza probatoriului administrat în cauză, față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând ca bărbatul să fie prezentat procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului, cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 18 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare.