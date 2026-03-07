Prima pagină » Social » Poliția Capitalei, după cazul de la „Marius Nasta”: indicii că urma să pună în aplicare amenințările

Poliția Capitalei, după cazul de la „Marius Nasta”: indicii că urma să pună în aplicare amenințările

Bărbatul de 36 de ani, care a amenințat cu moartea o doctoriță de la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București, urma să își pună în aplicare planul, potrivit indiciilor Poliției Capitalei. Individul a fost reținut.
(VIDEO) Imaginile flagrantului DNA: cum au primit mită șefii Vămii din Portul Constanța
(VIDEO) Imaginile flagrantului DNA: cum au primit mită șefii Vămii din Portul Constanța
„Îmi cer scuze”. Iranul schimbă strategia în ultimul moment și anunță că nu va mai ataca țările vecine
„Îmi cer scuze”. Iranul schimbă strategia în ultimul moment și anunță că nu va mai ataca țările vecine
Tehnologia AI ar putea deveni un „asistent al judecătorului”
Tehnologia AI ar putea deveni un „asistent al judecătorului”
A SCM judge slams Nicuşor Dan’s referendum: it has no legal or constitutional basis
A SCM judge slams Nicuşor Dan’s referendum: it has no legal or constitutional basis
Doi tineri de 16 ani cercetați după ce au obligat o fată de 13 ani să se prostitueze
Doi tineri de 16 ani cercetați după ce au obligat o fată de 13 ani să se prostitueze
Laura Buciu
07 mart. 2026, 09:51, Social

Cazul a fost sesizat polițiștilor joi, în jurul orei 12:35. Doctorița de la „Marius Nasta”, în vârstă de 49 de ani, a depus plângere penală la Secția 18. Ea a spus că în timp ce se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu ca medic la unitatea medicală din Sectorul 5, a fost amenințată telefonic cu acte de violență, inclusiv cu moartea.

Din verificările efectuate a reieșit faptul că apelul ar fi fost efectuat de către un bărbat care s-a recomandat ca fiind fratele unei paciente, ce ar fi decedat anterior, ca urmare a unor afecțiuni de care suferea și implicit, insuficiență cardiacă.

În urma cercetărilor desfășurate de polițiști, a fost identificat un bărbat, în vârstă de 36 de ani, bănuit de comiterea faptei.

„De asemenea, din cercetări au rezultat indicii potrivit cărora acesta ar fi intenționat să se deplaseze la unitatea medicală, pentru a pune în aplicare amenințările proferate, motiv pentru care polițiștii, împreună cu procurorul de caz, au desfășurat activități specifice, în scop preventiv, reușind astfel să preîntâmpine producerea unei posibile fapte mai grave”, transmite, sâmbătă, Poliția Capitalei.

Organele de cercetare penală din cadrul Secției 18 Poliție au dispus vineri seara efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspect, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare.În baza probatoriului administrat în cauză, față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând ca bărbatul să fie prezentat procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului, cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 18 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare.

Recomandarea video

Un italian a comandat un set de șah de la Temu și a descoperit un scorpion viu / „Sunt șocat: ar fi putut să mă înțepe”
G4Media
Un interviu cu garda jos, în Luna Femeii. Diana Şoşoacă: „Cea mai bună perioadă a omenirii a fost epoca matriarhatului și suntem pe cale să o reinstaurăm”
Gandul
BOMBA! Măruță a semnat. Unde va putea fi văzut, după ce a fost dat afară de la Pro TV
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport
Președintele Universității Titu Maiorescu, achitat pentru șantaj. Iosif Urs, către un profesor pe care îl suspecta că e denunțător: „Vrei să te duci la pierzanie? Bă, ai vorbit…”
Libertatea
Cele 2 alimente de post adorate de români, care însă ne îmbătrânesc fără să ne dăm seama
CSID
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
Promotor