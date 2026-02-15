„Cei care iubesc libertatea nu ar trebui să se teamă de Est”. Viktor Orban numește care este adevărata amenințare la adresa Ungariei

Adevărata amenințare cu care Ungaria se confruntă nu este Rusia, ci Uniunea Europeană, acuză premierul ungar Viktor Orban.

Într-un discurs adresat susținătorilor săi sâmbătă, Orban a catalogat Bruxelles-ul drept o sursă de „pericol iminent”.

„Trebuie să ne obișnuim cu ideea că cei care iubesc libertatea nu ar trebui să se teamă de Est, ci de Bruxelles. (…) Bruxelles, însă, este o realitate palpabilă și o sursă de pericol iminent. Acesta este adevărul amar și nu îl vom tolera”, a spus Orban susținătorilor săi, potrivit Deutsche Welle.

Premierul ungar a continuat spunând că UE îl susține pe principalul său adversar, liderul partidului Tisza, Peter Magyar.

„Știam deja că adevărații noștri adversari nu sunt partidele de opoziție maghiare. Adevărații noștri adversari sunt stăpânii lor de la Bruxelles”, a declarat el.

„Mașina represivă de la Bruxelles funcționează în continuare în Ungaria. O vom curăța după aprilie”, a mai adăugat premierul ungar.

Orban, care este prim-ministru din 2010, se confruntă cu cea mai mare provocare internă din ultimii ani. Principalul partid de opoziție, Tisza, se află în fața partidului lui Orban în majoritatea sondajelor.

De asemenea, premierul ungar este cunoscut drept un susținător al lui Trump, dar și un critic vocal în privința ajutorului UE acordat Ucrainei. Din acest motiv, Budapesta a blocat de mai multe ori sprijinul financiar destinat Kievului.

Ungaria va organiza alegeri parlamentare pe 12 aprilie 2026.