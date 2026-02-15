Prima pagină » Știri externe » Se poate lipsi UE de tehnologiile americane? Autonomia digitală între ambiție și realitate

Se poate lipsi UE de tehnologiile americane? Autonomia digitală între ambiție și realitate

Uniunea Europeană evocă frecvent concepte precum „autonomia strategică” și „suveranitatea digitală”. Cu toate acestea, realitatea actuală arată o dependență semnificativă față de infrastructura tehnologică provenind din Statele Unite. De la soluții de stocare în cloud și centre de date, până la platforme de inteligență artificială și aplicații de comunicare, mediul digital european este profund interconectat cu entități americane. O separare completă pare, în stadiul actual, aproape imposibilă arată publicația Il Post.
În cursul lunii ianuarie, executivul francez a declarat că, începând cu anul 2027, instituțiile publice vor înceta utilizarea Microsoft Teams în favoarea unei platforme dezvoltate local. Această hotărâre a fost motivată de dorința de a-și asigura „suveranitatea digitală”, pe fondul unor tensiuni crescânde în relațiile dintre Europa și SUA, precum și a dezacordurilor privind modul de reglementare a giganților tehnologici. Cu toate acestea, instrumente precum Teams constituie doar o mică parte a provocării. Obstacolul major îl reprezintă fundația tehnologică subiacentă, pe care se bazează funcționarea integrală a ecosistemului digital european, mai scrie Il Post.

Structura tehnologică digitală de bază și dependența inevitabilă

Influența predominantă a Statelor Unite nu decurge dintr-o singură aplicație, ci dintr-o arhitectură tehnologică complexă. Există o serie de componente interconectate ce cuprind materii prime, microprocesoare, centre de stocare a datelor, cabluri optice submarine, servicii de tip cloud și diverse platforme digitale. Componentele esențiale ale acestui sistem sunt semiconductorii și infrastructura fizică asociată. Pe această bază se dezvoltă servicii cloud majore, precum Microsoft Azure sau Amazon Web Services, care facilitează operarea aplicațiilor, a platformelor și a sistemelor de inteligență artificială.

În timp ce substituirea unei aplicații de videoconferință poate fi realizată relativ ușor, înlocuirea infrastructurii cloud americane, de care depind administrațiile, întreprinderile și serviciile publice din Europa, reprezintă o provocare de o amploare considerabilă.

Legiferare dar fără capacitate de producție proprie

De-a lungul ultimilor ani, Uniunea Europeană a depus eforturi considerabile pentru a tempera influența marilor companii tehnologice prin intermediul unor reglementări stricte și amenzi pe măsură. Cu toate acestea, numeroși analiști au evidențiat dificultatea de a legifera cu succes într-un domeniu în care blocul comunitar nu dispune de elemente industriale proprii de anvergură. Europa nu a reușit să genereze giganți corporativi care să rivalizeze cu entități precum Google, Amazon sau Microsoft. Deși există alternative europene, acestea sunt, în majoritatea situațiilor, considerabil mai mici. Și nici nu posedă resursele necesare pentru a gestiona infrastructuri la o scară planetară.

Avantaj strategic: domeniul semiconductorilor

Cu toate acestea, Europa dispune de o componentă crucială în lanțul valoric tehnologic global: compania olandeză ASML. Aceasta este unicul furnizor mondial de echipamente pentru litografia cu ultraviolete extreme (EUV), tehnologie indispensabilă pentru crearea celor mai performante microcipuri. Această poziție conferă Uniunii Europene o influență strategică semnificativă în peisajul global al semiconductorilor, inclusiv în avansul inteligenței artificiale. Contrar software-ului, care permite o relocare rapidă, fabricarea cipurilor necesită o infrastructură fizică extinsă, investiții substanțiale și o expertiză de specialitate greu de replicat.

Simultan, Comisia Europeană depune eforturi pentru a consolida cadrul de securitate digitală prin proiecte precum Cloud Sovereignty Framework și prin măsuri menite să sporească siguranța rețelelor 5G.

Independență completă sau o strategie de „descurajare digitală”?

Crearea unei infrastructuri tehnologice europene eficientă, capabilă să înlocuiască integral sistemul american, nu este fezabilă pe termen scurt. De fapt ar presupune niște cheltuieli colosale. În loc de o rupere radicală, experții propun tot mai insistent o abordare de „descurajare digitală”. Iar aici se cere consolidarea capabilităților europene esențiale pentru a-și amplifica influența în lanțul valoric tehnologic mondial.

O independență deplină rămâne, cel mai probabil, irealizabilă. Totuși, diminuarea punctelor slabe și exploatarea atu-urilor strategice – cu accent pe sectorul semiconductorilor – ar putea oferi Uniunii Europene capacitatea de a-și reechilibra relația tehnologică cu Statele Unite Astfel s-ar putea evita o politică de izolare cu repercusiuni financiare semnificative.

