O voce importantă din Europa susține ideea lui Macron de a relua discuțiile cu Putin

Canalele de comunicare cu Putin sunt importante pentru încetarea războiului din Ucraina, afirmă cancelarul austriac Christian Stocker.

În cadrul unei conferințe de presă la Bruxelles, Stocker a subliniat că dacă Europa dorește să joace un rol în încheierea războiului, „trebuie să discutăm cu Putin”. Discuțiile privind modul de încheiere a războiului ar putea „ocoli Europa dacă nu suntem atenți”, a mai spus acesta, potrivit Die Presse.

De asemenea, în cadrul conferinței de presă, Stocker a subliniat „poziția sa clară” cu privire la aderarea anticipată a Ucrainei la UE: „Condițiile trebuie să fie aceleași pentru toată lumea”.

Macron le-a sugerat mai multor lideri europeni să reia discuțiile cu Rusia

Comentariul lui Stocker în privința reluării discuțiilor dintre europeni și Vladimir Putin vine la câteva zile după ce președintele francez Emmanuel Macron le-a sugerat „mai multor colegi europeni” să reia discuțiile cu Rusia. El a vorbit despre acest lucru într-un interviu acordat ziarului Tagesanzeiger.

„Este important să structurăm reluarea discuției europene cu rușii fără a fi naivi, fără a pune presiune pe ucraineni, dar și fără a depinde de terți în această discuție. (…) Am restabilit canalele de discuție la nivel tehnic. Și sper că acest lucru va fi apoi împărtășit cu partenerii mei europeni și că vom avea o abordare europeană bine organizată. Nu trebuie să existe prea mulți interlocutori; trebuie să existe un mandat, o reprezentare simplă – vom vedea cum ne vom organiza, dar trebuie să fie posibil să reluăm dialogul cu Rusia., a spus Macron pentru sursa citată.

La începutul lunii februarie, Macron anunța că se desfășoară lucrări pregătitoare pentru reluarea discuțiilor directe dintre Europa și Rusia privind războiul din Ucraina.

„Este important ca europenii să-și restabilească propriile canale de comunicare. Se lucrează la asta la nivel tehnic”, a adăugat el.

Totodată, încă din luna decembrie 2025, în urma summitului UE, președintele francez le-a spus reporterilor că „este util” ca europenii să vorbească cu liderul rus Vladimir Putin.

„Cred că noi, europenii și ucrainenii, trebuie să găsim un cadru pentru a angaja o discuție în forma cuvenită”, spunea, la momentul respectiv, Emmanuel Macron, adăugând că europenii nu ar trebui să permită ca negocierile să fie conduse exclusiv „de intermediari”.