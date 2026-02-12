Donald Trump ar putea participa la parada de Ziua Victoriei din Rusia, sugerează Kremlinul

Kremlinul a sugerat această posibilitate prin vocea purtătorului său de cuvânt, Dmitri Peskov, care a declarat că autoritățile ruse iau în calcul adresarea unei invitații oficiale liderului de la Casa Albă.

Într-un interviu acordat agenției ruse TASS, preluat ulterior de NEXTA și citat de publicația belgiană 7sur7.be, Dmitri Peskov a afirmat că „cel puțin îl vom întreba dacă poate fi prezent”. Oficialul rus nu a oferit detalii suplimentare, limitându-se la a spune: „Vom vedea”.

Pe 9 Mai, Rusia sărbătorește victoria Uniunii Sovietice asupra Germaniei naziste în cel de-al Doilea Război Mondial, în 1945. Evenimentul reprezintă una dintre cele mai importante sărbători naționale ruse și este marcat printr-o paradă militară de amploare în Piața Roșie din Moscova.

Interesul internațional față de parada de Ziua Victoriei a crescut semnificativ după declanșarea războiului din Ucraina, în februarie 2022. De atunci, evenimentul este atent urmărit de comunitatea internațională, fiind perceput nu doar ca o comemorare istorică, ci și ca un instrument de mesaj politic și militar.

În fiecare an, Kremlinul invită lideri ai statelor considerate „prietene”. În 2024, invitatul de onoare a fost președintele Chinei, Xi Jinping, a cărui prezență a subliniat apropierea strategică dintre Moscova și Beijing.

Donald Trump ar putea participa la parada de Ziua Victoriei din Rusia și la discursul lui Vladimir Putin

În cadrul paradei, președintele rus Vladimir Putin susține în mod tradițional un discurs, în care face referiri la istoria celui de-al Doilea Război Mondial, dar și la contextul geopolitic actual. În ultimii ani, discursurile au inclus critici dure la adresa Occidentului și justificări ale politicii externe ruse.

Dmitri Peskov a confirmat că și în acest an vor fi prezenți „invitați internaționali”, fără a preciza lista oficială.

O eventuală participare a lui Donald Trump ar avea un impact diplomatic major și ar putea genera reacții puternice pe scena internațională, având în vedere relațiile tensionate dintre Rusia și Statele Unite.