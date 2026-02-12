Donald Trump ar putea participa la parada de Ziua Victoriei din Rusia, sugerează Kremlinul

Kremlinul a sugerat această posibilitate prin vocea purtătorului său de cuvânt, Dmitri Peskov, care a declarat că autoritățile ruse iau în calcul adresarea unei invitații oficiale liderului de la Casa Albă.
Într-un interviu acordat agenției ruse TASS, preluat ulterior de NEXTA și citat de publicația belgiană 7sur7.be, Dmitri Peskov a afirmat că „cel puțin îl vom întreba dacă poate fi prezent”. Oficialul rus nu a oferit detalii suplimentare, limitându-se la a spune: „Vom vedea”.
Pe 9 Mai, Rusia sărbătorește victoria Uniunii Sovietice asupra Germaniei naziste în cel de-al Doilea Război Mondial, în 1945. Evenimentul reprezintă una dintre cele mai importante sărbători naționale ruse și este marcat printr-o paradă militară de amploare în Piața Roșie din Moscova.
Interesul internațional față de parada de Ziua Victoriei a crescut semnificativ după declanșarea războiului din Ucraina, în februarie 2022. De atunci, evenimentul este atent urmărit de comunitatea internațională, fiind perceput nu doar ca o comemorare istorică, ci și ca un instrument de mesaj politic și militar.
În fiecare an, Kremlinul invită lideri ai statelor considerate „prietene”. În 2024, invitatul de onoare a fost președintele Chinei, Xi Jinping, a cărui prezență a subliniat apropierea strategică dintre Moscova și Beijing.
În cadrul paradei, președintele rus Vladimir Putin susține în mod tradițional un discurs, în care face referiri la istoria celui de-al Doilea Război Mondial, dar și la contextul geopolitic actual. În ultimii ani, discursurile au inclus critici dure la adresa Occidentului și justificări ale politicii externe ruse.
Dmitri Peskov a confirmat că și în acest an vor fi prezenți „invitați internaționali”, fără a preciza lista oficială.
O eventuală participare a lui Donald Trump ar avea un impact diplomatic major și ar putea genera reacții puternice pe scena internațională, având în vedere relațiile tensionate dintre Rusia și Statele Unite.