Documentele arată că Epstein a încercat să se apropie de oficialii ruși, inclusiv de Putin

Era iunie 2018 – la aproximativ un an după moartea subită a ambasadorului Rusiei la Națiunile Unite, Vitaly Churkin. Churkin era o persoană cu care Epstein se întâlnea regulat în New York, potrivit unor documente noi publicate de Departamentul de Justiție, iar Epstein chiar se oferise să-l ajute pe fiul lui Churkin, Maxim, să obțină un loc de muncă la o firmă de gestionare a averilor din New York.

Acum, Epstein dorea să discute cu un alt oficial rus: ministrul de externe Serghei Lavrov. Pe 24 iunie 2018, Epstein i-a trimis un e-mail politicianului norvegian Thorbjørn Jagland, pe atunci secretar general al Consiliului Europei: „Cred că i-ai putea sugera lui Putin ca Lavrov să discute cu mine. Vitaly Churkin o făcea, dar a murit.?!”.

Jagland a răspuns că se va întâlni cu asistentul lui Lavrov în următoarea zi de luni și îi va face această propunere, scrie CNN.

Epstein a răspuns: „Churkin a fost grozav. L-a înțeles pe Trump după conversațiile [noastre]. Nu e complicat. Trebuie să se vadă că obține ceva, e atât de simplu”.

Deși interesul lui Epstein pentru descoperirea de modele din Rusia și alte părți ale Europei de Est fusese deja dezvăluit, ultima serie de documente legate de finanțatorul căzut în dizgrație oferă noi informații despre încercările sale de a se apropia de înalți oficiali ruși, inclusiv de Putin, pe care Epstein a încercat să-l întâlnească sau să-l contacteze de mai multe ori.

Noua serie de documente care arată mai multe din comunicările lui Epstein cu politicieni internaționali, inclusiv oficiali ruși, a dus la mai multe speculații cu privire la motivele miliardarului. Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat într-o ședință de cabinet săptămâna aceasta că țara sa va lansa o anchetă privind posibilele legături ale lui Epstein cu serviciile secrete ruse.

„Tot mai multe indicii, tot mai multe informații și tot mai multe comentarii în presa internațională se referă la suspiciunea că acest scandal de pedofilie fără precedent a fost coorganizat de serviciile secrete ruse”, a declarat Tusk.

„Nu este nevoie să vă spun cât de gravă este pentru securitatea statului polonez posibilitatea din ce în ce mai probabilă ca serviciile secrete ruse să fi coorganizat această operațiune”, a adăugat Tusk. „Acest lucru poate însemna doar că dețin și materiale compromițătoare împotriva multor lideri care sunt încă activi astăzi.”

Kremlinul a respins sugestiile potrivit cărora Epstein ar fi fost spion pentru Rusia.

„Teoria conform căreia Epstein era controlat de serviciile secrete ruse poate fi interpretată în orice fel, dar nu poate fi luată în serios”, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Peskov a adăugat că reporterii „nu ar trebui să piardă timpul” investigând acuzațiile potrivit cărora Epstein ar fi avut legături cu serviciile secrete ruse.

Analiștii au avertizat CNN că documentele sugerează doar că Epstein încerca să se apropie de personalități influente și să se poziționeze ca un fel de actor geopolitic important.

Documentele nu indică dacă Epstein a reușit vreodată să intre în contact cu liderul rus.

Pe 9 mai 2013, conform documentelor, Epstein i-a scris fostului prim-ministru israelian Ehud Barak că Jagland „se va întâlni cu Putin la Soci” pe 20 mai și că Jagland l-a întrebat pe Epstein dacă ar fi disponibil să se întâlnească cu președintele rus „pentru a-i explica cum Rusia poate structura acorduri pentru a încuraja investițiile occidentale”.

„Nu l-am întâlnit niciodată, voiam să știi”, a adăugat Epstein în e-mailul său către Barak.

Câteva zile mai târziu, pe 14 mai 2013, Jagland i-a spus lui Epstein că intenționa să-i transmită lui Putin un mesaj din partea lui Epstein, în care spunea că Epstein ar putea fi de folos. „Am un prieten care te poate ajuta să iei măsurile necesare (și apoi să te prezinte) și să-l întrebi [dacă] este interesat să se întâlnească cu tine”, a scris Jagland într-un e-mail către Epstein.

Epstein a răspuns: „El se află într-o poziție unică pentru a face ceva grandios, așa cum a făcut Sputnik pentru cursa spațială. Poți să-i spui că tu și cu mine suntem apropiați și că eu îl sfătuiesc pe Gates. Este confidențial. Aș fi fericit să mă întâlnesc cu el, dar pentru minimum două-trei ore, nu mai puțin.”