„Româncă foarte drăguță”, livrată de Epstein lui Andrew Mountbatten-Windsor la Palatul Buckingham

Jeffrey Epstein i-a livrat lui Andrew Mountbatten-Windsor o româncă „foarte drăguță” la o cină privată organizată la Palatul Buckingham, în timp ce regina Elisabeta a II-a era plecată la reședința sa din Balmoral, după cum relatează dailymail.co.uk în exclusivitate.

Era septembrie 2010, iar cina, la care a participat fostul Duce de York împreună cu alte patru femei o includea și pe românca de 20 de ani, alături de un model din Rusia. Mesaje electronice schimbate între Epstein și Andrew au scos în evidență faptul că Epstein a solicitat explicit adăugarea încă unui scaun la cina la care va veni această „româncă foarte drăguță”, lucru pe care Andrew l-a acceptat fără comentarii.

Epstein către româncă: „Niciun bărbat nu se uită la hainele tale”

„Nicio problemă” a scris Andrew, la care Epstein i-a răspuns: „Distracție plăcută, mai multe mai târziu”, „Da, vă rog”, a fost mesajul lui Andrew.

A doua zi, românca i-a mulțumit lui Epstein spunându-i că participarea la eveniment a fost „o experiență unică în viață”.

Într-un alt e-mail, Epstein i-a scris româncei că a fost „perfectă” și că Andrew i-ar fi descris-o ca „foarte frumoasă”. „Niciun bărbat nu se uită la hainele tale, se vede prin ele”, a mai adăugat Epstein în e-mail.

„Există motive întemeiate pentru ca Poliția Metropolitană să redeschidă cazul”

Ce nu se cunoaște foarte clar este dacă românca a consimțit să vină la Andrew sau a fost victimă a traficului lui Epstein. Ministerul britanic al Afacerilor Externe nu face public numele româncei, iar Andrew nu a comentat oficial, potrivit sursei citate.

Aceste ultime dezvăluiri au reaprins apelurile către Poliția Metropolitană din Londra pentru redeschiderea unei anchete penale privind relația dintre Andrew și Epstein.

Biograful regal Andrew Lownie a declarat că există suficiente indicii pentru o nouă investigație și a cerut Palatului Buckingham să pună la dispoziție registrele de vizitatori.

„Avem acum numeroase relatări despre femei aduse la Andrew. Există motive întemeiate pentru ca Poliția Metropolitană să redeschidă cazul”, a spus Lownie, subliniind necesitatea unei anchete interne privind securitatea palatelor regale.

Epstein i-a plătit chiria româncei

Documentele publicate de Departamentul de Justiție al SUA indică faptul că Prințul Andrew ar fi aranjat cina din 2010 la puțin peste un an după ce Epstein fusese eliberat din închisoare, unde ispășise o pedeapsă de 18 luni pentru racolarea unei minore.

Andrew i-ar fi promis acestuia „multă intimitate”.

Ancheta relevă, de asemenea, că românca l-a cunoscut pe Epstein în 2008, pe când era studentă la București, și că ulterior l-a vizitat în Florida și Paris.

E-mailurile sugerează că Epstein i-ar fi plătit chiria și unele cheltuieli medicale și că a ajutat-o să obțină un stagiu plătit la Londra, prin intermediul omului de afaceri britanic Lyndon Lea.

În octombrie 2010, la scurt timp după vizita la Palatul Buckingham, Epstein i-a trimis româncei un mesaj critic, în care făcea referire explicită la „noaptea noastră la Palat”, reproșându-i că nu i-a urmat „sugestiile ferme” și condiționând ajutorul său viitor de comportamentul ei.

Cazul se desfășoară pe fondul unor investigații mai ample generate de Dosarele Epstein, care au implicat și nume din politica britanică.