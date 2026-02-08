Un român dispărut din 23 ianuarie, găsit mort la cascadele Tre Santi din Italia

Sergiu Cătălin Cosoiu, antreprenor în construcții rezident în San Severino, a fost găsit mort în dimineața de 7 februarie la cascadele Tre Santi, în municipalitatea Sarnano, scrie Cronache Maceratesi.

Cadavrul a fost descoperit de trei excursioniști care treceau prin zonă și care au dat imediat alarma. Conform relatărilor, bărbatul era mort de câteva zile.

Descoperirea a fost făcută într-o zonă acoperită de vegetație, accesibilă doar pe jos.

Operațiune dificilă de recuperare

Echipele de salvare au fost nevoite să meargă pe jos aproximativ 30-40 de minute în munți pentru a ajunge la locul unde a fost găsit cadavrul. Ambulanțele și vehiculele de urgență au oprit mai jos în vale.

Pompierii din Tolentino au intervenit la fața locului. Au fost sprijiniți de echipa SAF (Speleo Alpino Fluviale) din Macerata, Serviciul de salvare montană, personalul medical de urgență 118 și Carabinieri din Compania Tolentino.

Odată ajunși în zona cascadelor Tre Santi, medicul 118 a confirmat decesul bărbatului de 46 de ani.

Cadavrul a fost pus pe o targă și coborât. A fost predat serviciilor de urgență la sfârșitul operațiunii de recuperare în condiții de siguranță.

Antreprenor în construcții, tată a doi copii

Cosoiu era proprietarul unei întreprinderi individuale în sectorul construcțiilor. Bărbatul era separat și lasă în urmă doi copii.

Familia sa a anunțat dispariția lui pe 23 ianuarie, declanșând căutări în zonă.

Cauzele morții vor fi clarificate prin investigații suplimentare efectuate de autoritățile competente italiene.