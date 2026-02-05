Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 încep vineri. Un virus a perturbat competiția de hochei pe gheață

Vicepreședintele SUA, JD Vance, și secretarul de stat Marco Rubio au ajuns la Milano, transmite AFP. Ceremonia de vineri va include spectacole ale cântăreței Mariah Carey și ale tenorului italian Andrea Bocelli.

Jocurile sunt cele mai dispersate geografic din istorie. Ceremonia va include cele patru locații răspândite în Dolomiți.

Norovirusul amână meciul Finlanda-Canada

Prima zi a competiției de hochei pe gheață a suferit un eșec major. Meciul feminin dintre Canada, campioana en titre, și Finlanda a fost amânat. Jucătoarele finlandeze s-au îmbolnăvit de norovirus.

„Decizia a fost luată după consultări cu profesioniști din domeniul medical”, a declarat Comitetul de organizare Milano Cortina 2026. Cazurile de norovirus au fost identificate în echipa Finlandei.

Potrivit mass-media italiene, patru jucătoare finlandeze au contractat virusul extrem de contagios. Norovirusul provoacă vărsături și diaree.

Meciul a fost amânat până pe 12 februarie. Alte meciuri feminine s-au desfășurat conform programului.

Lindsey Vonn așteaptă să-și „testeze” piciorul

Schiorii de coborâre masculini au testat pentru a doua oară pârtia Stelvio din Bormio. Sâmbătă va avea loc prima competiție importantă a Jocurilor, lupta pentru medalia de aur.

Schioarea americană Lindsey Vonn trebuie să aștepte pentru a-și „testa” piciorul accidentat. Primul antrenament feminin de schi alpin din Cortina d’Ampezzo a fost anulat. Zăpada abundentă a forțat anularea.

Revenirea olimpică a lui Vonn, la 41 de ani, depinde de capacitatea ei de a schia. Ea are o ruptură de ligament cruciat anterior (LCA).

Proteste Greenpeace împotriva sponsorului

Activiștii Greenpeace au organizat o manifestație la Milano. Protestul vizează sponsorizarea Jocurilor de către gigantul energetic Eni. Emisiile de combustibili fosili amenință viabilitatea sporturilor de iarnă.

Activiștii au instalat un model al inelelor olimpice acoperit cu petrol negru. Modelul a fost plasat în fața catedralei din centrul Milanului.

„Sponsorizările precum cea a Eni nu sunt nevinovate”, a declarat Greenpeace Italia. Ele sunt o distragere a atenției de la daunele cauzate planetei.

Comitetul Olimpic Internațional a primit o petiție cu 21.000 de semnături. Petiția solicită încetarea sponsorizării sporturilor de iarnă de către companiile de combustibili fosili.

Atacuri cibernetice rusești, dejucate

Italia a declarat miercuri că a dejucat atacuri cibernetice rusești. Atacurile vizau Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.

Un grup de hackeri ruși și-a asumat responsabilitatea. Atacul a fost o reacție la sprijinul acordat Ucrainei de guvernul italian.