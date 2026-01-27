Iran avertizează Italia după propunerea de a include Garda Revoluționară pe lista UE a organizațiilor teroriste

Ministerul iranian de Externe a avertizat asupra „consecințelor distructive” pe care le-ar putea avea demersul propus de Italia și i-au cerut ministrului italian de Externe să își „corecteze abordările necugetate față de Iran”, anunță mass-media de stat, citată de Reuters.

Reacția vine după ce șeful diplomației italiene, Antonio Tajani, a anunțat că va propune includerea Corpului Gărzii Revoluționare din Iran pe lista organizațiilor teroriste a Uniunii Europene.

Șeful diplomației de la Roma a subliniat luni necesitatea unui răspuns ferm din partea Uniunii Europene față de represiunea exercitată de autoritățile iraniene. Tajani a susținut că violențele comise împotriva civililor în timpul protestelor din Iran impun măsuri clare și coordonate la nivel european.

Protestele din Iran au început la sfârșitul lunii decembrie 2025, inițial ca reacție la prăbușirea monedei naționale și la creșterea costului vieții, dar s-au extins rapid în întreaga țară, îndreptându-se și împotriva regimului islamic.

Potrivit ONG-ului Human Rights Activists News Agency (HRANA), aproximativ 6.000 de iranieni și-au pierdut viața în cadrul manifestațiilor.