Zelenski, întâlnire privată cu prințul moștenitor al Iranului, Reza Pahlavi

Întâlnire la ambasada din Paris a Ucrainei între președintele Zelenski și prințul moștenitor al Iranului, Reza Pahlavi, care trăiește în exil încă de la schimbarea regimului, în 1979.
Luiza Moldovan
13 mart. 2026, 22:15, Știri externe

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a întâlnit vineri cu prințul moștenitor al Iranului, Reza Pahlavi, relatează publicația ucraineană Suspilnîi.

Cei doi au discutat despre situația din Orientul Mijlociu, despre starea Puterii din Iran și despre sentimentele publice din țara atacată de SUA și de Israel.

Întâlnirea celor doi a avut loc cu delegații din ambele țări, la ambasada Ucrainei din Paris, acolo unde se află acum Zeelenski.

Pahlavi și Zelenski au avut și o întâlnire privată

În cadrul întâlnirii, au fost discutate în detaliu situația geopolitică din regiune și au fost abordate teme despre războiul împotriva regimului din Iran.

Reza Pahlavi a condamnat cooperarea regimului iranian cu Rusia și a reafirmat recunoașterea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei, în cadrul granițelor sale, recunoscute la nivel global.

După întâlnirea la care au participat delegații celor două țări, Pahlavi a solicitat o întâlnire tête-à-tête cu președintele ucrainean, potrivit publicației citate.

Cine este Reza Pahlavi

Reza Pahlavi este fiul ultimului șah al Iranului și unul dintre cei mai cunoscuți lideri ai opoziției iraniene din exil. Deși nu conduce un partid clasic și nu are putere directă în Iran, el este văzut ca o posibilă figură de tranziție într-un eventual regim post-islamic.

S-a născut în 1960 și este fiul lui Mohammad Reza Pahlavi, ultimul monarh al Iranului.

Tatăl său a condus Iranul până în 1979, când regimul monarhic a fost răsturnat de Revoluția Iraniană, care a dus la instaurarea republicii islamice conduse de ayatollahul Khomeini, moment în care familia regală a părăsit țara.

Reza Pahlavi a trăit în mai multe țări, dar, în cele din urmă, s-a stabilit în Statele Unite, unde și-a făcut studiile.

A fost instruit ca pilot militar, inițial. În paralel, a fost activ în diaspora iraniană.

Pahlavi trăiește în exil și susține schimbarea regimului din Iran.

