Război în Orientul Mijlociu, ziua 15 | Israelul plănuiește o invazie terestră masivă a Libanului / Compania aeriană națională a Libanului încă operează zboruri

Compania aeriană națională a Libanului încă operează zboruri

Irak a doborât o dronă care țintea un centru diplomatic al SUA, aproape de aeroportul din Bagdad

Armata israeliană avertizează iranienii din zona industrială a orașului Tabriz să evacueze locuințele

O firmă privată din Turcia dezvăluie noile drone kamikaze

SUA atacă Insula Kharg a Iranului

Israelul se pregătește să atace o zonă industrială din Iran Atacul cu rachete asupra ambasadei SUA din Bagdad ridică îngrijorări legate de securitatea din Irak O unitate conectată la sistemul de apărare aeriană C-RAM din complexul ambasadei SUA din Bagdad ar fi fost lovită astăzi de o rachetă. Până în prezent, nicio grupare nu și-a revendicat responsabilitatea pentru acest atac, anunță AL Jazeera. Cu toate acestea, grupările armate aliniate cu Iranul, cunoscute colectiv sub numele de Rezistența Islamică – un grup umbrelă care include mai multe miliții irakiene aliniate cu Iranul – au vizat instalații, baze militare și interese americane în Irak de zeci de ori de la începutul campaniei militare a Iranului. De fapt, grupul a promis că va răzbuna moartea răposatului lider suprem al Iranului, Ali Khamenei, căruia i-a jurat credință. Ieri, Rezistența Islamică din Irak a emis o declarație prin care oferă 100.000 de dolari oricui furnizează informații care duc la capturarea sau vizarea personalului militar sau al serviciilor secrete americane. Acest atac are loc și pe fondul multiplelor atacuri cu drone, atacuri și contraatacuri ale grupărilor armate aliniate cu Iranul, care vizează interesele SUA, precum și grupurile de opoziție kurde iraniene din nordul Irakului. Între timp, forțele americane și israeliene au efectuat atacuri de represalii în tot Irakul. Compania aeriană națională libaneză și-a menținut serviciul în ciuda conflictului În ciuda atacurilor aeriene israeliene zilnice din sudul Beirutului, în apropierea aeroportului, compania aeriană națională a Libanului încă operează zboruri. În ceea ce privește Orientul Mijlociu, acesta respectă proceduri stricte de siguranță și organizează zilnic întâlniri de evaluare a riscurilor pentru a menține Libanul conectat la restul lumii în timpul luptelor. Bahrainul declară că a interceptat 124 de rachete și 203 de drone de la începutul războiului din Iran Forțele de Apărare din Bahrain declară că au interceptat 124 de rachete și 203 drone de la începutul războiului din Iran. Mica națiune din Golf găzduiește Flota a Cincea a Marinei SUA și a fost vizată în mod constant de Iran în ultimele două săptămâni. Israelul plănuiește o invazie terestră masivă a Libanului Această mișcare ar putea deveni cea mai mare invazie terestră a Israelului în Liban de la războiul din 2006 și ar putea duce la o ocupație prelungită a sudului Libanului, notează Axios. Irak a doborât o dronă care țintea un centru diplomatic al SUA, aproape de aeroportul din Bagdad Potrivit declarației unei surse din domeniul Apărării din Irak, Apărarea Aeriană a Irakului a doborât o dronă, care viza un centru diplomatic al SUA, aflat în vecinătatea aeroportului din Bagdad. Anunțul vine după ce anterior, o rachetă a lovit un heliport în interiorul sediului ambasadei SUA din Bagdad. Armata israeliană avertizează iranienii din zona industrială a orașului Tabriz să evacueze locuințele

Armata Israeliană a emis o avertizare de evacuare pentru civilii care locuiesc în apropierea zonei industriale din orașul Tabriz, situat în nord-vestul Iranului, anunțând că „va desfășura operațiuni (n.r. – militare) în următoarele ore”, potrivit unui comunicat publicat pe rețele sociale.

Prin intermediul avertizării, forțele armate ale Israelului le-au cerut cetățenilor să se „evacueze imediat”.

Tabriz este o zonă industrială importantă a Iranului, existând companii atât în domeniul producției petrochimice, producției de mașini și utilaje, dar și a artizanatului.

O firmă privată din Turcia dezvăluie noile drone kamikaze

Firma privată BAIKAR din Turcia dezvăluie noile drone kamikaze UAV K2. Modelul este o dronă de tip „roi”. Aceste tipuri de drone au o tehnologie care permite unui număr mare de drone să comunice între ele. Acestea sunt pilotate de la distanță, de un singur pilot.

Acest model specific de dronă este echipat cu o tehnologie bazată pe inteligența artificială, are funcții de navigație, țintire, dar și atac, bazate pe viziune artificială.

Raza de acțiune este de 2.000 de kilometri, și poate căra o încărcătură explozivă de 200 de kilograme, permițând o greutate maximă de 800 de kilograme la decolare și pot atinge o altitudine de 4.876,8 metri.

Drona poate decola de pe piste scurte și neamenajate, fiind reutilizabilă pentru mai multe misiuni.

Emiratele Arabe Unite emit un aviz de siguranță privind resturile rezultate în urma interceptărilor aeriene

Autoritatea Națională pentru Gestionarea Situațiilor de Urgență, Crize și Dezastre din Emiratele Arabe Unite (NCEMA) a îndemnat publicul să păstreze o distanță de siguranță față de orice resturi de moloz și să raporteze imediat autorităților dacă observă orice obiect aerian, informează Gulf News.

Într-un aviz de siguranță publică emis pe rețelele de socializare, autoritatea a avertizat locuitorii să nu se apropie, să nu atingă și să nu fotografieze niciun obiect care ar fi putut cădea în urma operațiunilor de interceptare aeriană, subliniind că echipele specializate sunt responsabile de gestionarea unor astfel de incidente.

Trump acuză că Iranul ar vrea să prea conducerea întregului Orient Mijlociu

Într-o altă postare pe tema războiului din Orientul Mijlociu, președintele SUA, Donald Trump, acuză că Iranul ar „vrea să prea conducerea întregului Orient Mijlociu și să distrugă complet Israelul”.

Ba mai mult, Trump continuă mesajul, afirmând: „La fel ca Iranul în sine, aceste planuri sunt acum moarte”, a declarat Trump, referindu-se la faptul că planurile Teheranului nu au un viitor.

În ceea ce privește o eventuală încheiere a războiului, Trump nu cedează, refuzând să ofere detalii.

„Va dura atât cât va fi necesar. Nu vă voi da un termen, dar suntem cu mult înaintea programului”, a declarat Trump, citat de Sky News.

Anterior, el a oferit un răspuns vag, la Fox News Radio, precizând că acesta va decide încheierea războiului când o va simți «în măduva oaselor».

Arabia Saudită a interceptat 6 drone

Ministerul Apărării al Regatului Arabiei Saudite a anunțat, sâmbătă, că a interceptat și distrus șase drone.

Atac cu rachete în Qatar

După ce locuitorii din anumite părți ale Qatarul-ului au primit înștiințări de evacuare, iar Reuters raporta că se aud explozii la Doha, iată că Ministerul Apărării din Qatar a anunțat că Forțele Armate ale Quatarului au interceptat un atac cu rachete, potrivit Agenției de știri a țării.

SUA „distrug complet” ținte militare de pe Insula Kharg, a declarat Trump

Donald Trump a declarat, sâmbătă, că SUA au desfășurat „unul dintre cele mai puternice raiduri aeriene din istoria Orientului Mijlociu”. Într-o postare publicată pe Truth Social, el susține că atacurile „au distrus complet fiecare țintă militară de pe Insula Kharg, bijuteria coroanei Iranului”.

„Acum câteva momente, la ordinul meu, Comandamentul Central al Statelor Unite a executat unul dintre cele mai puternice raiduri de bombardament din istoria Orientului Mijlociu și a distrus complet fiecare țintă MILITARĂ din bijuteria coroanei Iranului, Insula Kharg”, a scris Trump.

Cinci avioane cisternă ale forțelor aeriene SUA, lovite de o rachetă iraniană

O rachetă iraniană a lovit Baza Aeriană „Prince Sultan” din Arabia Saudită. În urma atacului, 5 avioane cisternă ale Forțelor Aeriene SUA au fost avariate. Avioanele se aflau la sol.

Potrivit Wall Street Journal, avioanele au fost avariate, însă nu au fost complet distruse, iar nicio persoană nu a fost rănită în timpul atacului.

Până acum, cel puțin șapte avioane cisternă ale SUA au fost avariate recent, afirmă sursa citată.

Gărzile Revoluționare Islamice afirmă că atacurile forțelor navale continua

Gărzile Revoluționare Islamice ale Iranului afirmă că atacurile forțelor navale vor continua până când „teroriștii americani din regiune vor fi distruși”.

„Atacurile forțelor noastre navale vor continua până când toate bazele teroriste ale americane din regiune vor fi distruse”.

Ce conversații „nucleare” poartă Vladimir Putin cu Donald Trump la telefon: Rusia a propus SUA să mute uraniul îmbogățit al Iranului la Moscova. Ce a răspuns Trump

Jurnaliștii Axios dezvăluie că președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, i-a propus președintelui american, Donald Trump, ca Moscova să preia uraniul îmbogățit al Iranului.

Nu este prima oară când Rusia face asemenea propunere Americii, susțin jurnaliștii.

Într-o convorbire telefonică purtată cu președintele Donald Trump săptămâna aceasta, președintele rus Vladimir Putina propus transferul uraniului îmbogățit al Iranului în Rusia. Doar pentru ca SUA să oprească războiul împotriva Teheranului.

Petrolierul american atacat în Irak a fost lovit de ambarcațiuni fără pilot

Din primele informații, petrolierul deținut de o companie americană care a fost atacat în apropierea Irakului, a fost lovit de ambarcațiuni fără pilot. Unul dintre marinari a murit în timpul atacului, iar SUA încă refuză cererile de escortă a navelor, în ciuda solicitărilor zilnice ale companiilor de transport care operează în Strâmtoarea Ormuz.

Qatarul emite ordine de evacuare temporară în anumite zone

Ministerul de Interne al Qatarului, a precizat, într-un comunicat, că „o serie de zone specificate” sunt evacuate. Potrivit ministerului, decizia evacuării locuitorilor a fost luată ca „ca măsură preventivă temporară, în interesul siguranței publice, până la dispariția amenințării”.

Într-o postare publicată pe X, ministerul a îndemnat „pe toată lumea să se bazeze pe surse oficiale pentru informații și să respecte instrucțiunile emise”, a precizat autoritatea din Quatar, citată de The Guardian.

Un martor a povestit pentru Reuters că explozii au putut fi auzite în Doha.

Forțele armate ale Quatarului au interceptat în mod regulat atacuri cu drone și rachete încă de la începerea războiului cu Iranul. Printre cele interceptate se află și o rachetă de croazieră, dar și două rachete balistice, interceptate ieri.