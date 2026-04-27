Ministrul iranian de Externe, în Rusia: Negocierile de pace, blocate de cererile excesive ale SUA

Declarațiile au fost făcute luni, la sosirea sa la Sankt Petersburg, unde oficialul iranian poartă discuții despre situația conflictului din Orientul Mijlociu cu omologul său rus, Sergey Lavrov, și cu președintele Vladimir Putin.

Iran: Negocierile au eșuat din cauza cererilor SUA

„Au existat unele semne de progres în negocieri. Însă abordarea americană a făcut ca runda anterioară de discuții să nu își atingă obiectivele, în ciuda progreselor înregistrate”, a declarat Araghchi, potrivit Politico.

„Acest lucru s-a întâmplat din cauza cererilor lor excesive și a abordărilor greșite”, a adăugat oficialul iranian, indicând că cerințele Washingtonului au împiedicat finalizarea negocierilor.

Înainte de deplasarea sa la Moscova, șeful diplomației iraniene s-a întors de urgență la Islamabad pentru a participa la negocieri cu partea americană.

Trump a schimbat planurile

Situația s-a complicat și după ce președintele american Donald Trump a decis, în weekend, să anuleze planurile de a-i trimite la negocieri pe emisarul special Steve Witkoff și pe ginerele său, Jared Kushner.

„Ne pot suna oricând vor, dar nu veți mai face zboruri de 18 ore ca să stați de vorbă despre nimic”, a scris Trump pe rețeaua Truth Social, sugerând lipsa de încredere în utilitatea negocierilor din acel moment.

Încercările de a ajunge la un acord durabil rămân însă fragile, în condițiile în care fiecare parte o acuză pe cealaltă că blochează progresul negocierilor. Armistițiul convenit la începutul lunii aprilie a redus intensitatea conflictului, dar nu a condus la o soluție durabilă.

Iranul se bazează pe sprijinul Rusiei

În timp ce Rusia încearcă să își consolideze rolul diplomatic în regiune, Iranul caută aliați în negocierile dificile cu Statele Unite.

La Moscova, oficialul iranian a subliniat relația strânsă dintre Teheran și Rusia, indicând că Iranul se bazează pe sprijinul rus în acest context.

„Am menținut întotdeauna consultări strânse cu Rusia și am purtat discuții bilaterale continue pe o gamă largă de subiecte”, a transmis Abbas Araghchi pe canalul său de Telegram.