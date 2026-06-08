Marea Britanie, Franța și Germania susțin negocieri directe între Ucraina și Rusia. Liderii europeni cer implicarea SUA în procesul de pace

Poziția comună a fost exprimată duminică, la Londra, după o reuniune desfășurată la reședința premierului britanic Keir Starmer, la care au participat președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și liderul de la Kiev, arată Euronews.

În declarația comună publicată la finalul întâlnirii, cei patru lideri au afirmat că susțin „un dialog direct între Ucraina și Rusia, cu participarea activă a Statelor Unite și a Europei”, considerând că acesta reprezintă cea mai realistă cale către o încetare a focului și către negocieri mai ample privind viitorul conflictului.

Zelenski a propus o întâlnire directă cu Putin

Demersul vine după ce Volodimir Zelenski i-a transmis președintelui rus Vladimir Putin o invitație publică pentru o întâlnire față în față, într-o scrisoare deschisă publicată săptămâna trecută. Kremlinul a respins însă ideea. Vladimir Putin a declarat că nu vede utilitatea unei astfel de întâlniri înainte ca părțile să ajungă la un acord preliminar privind condițiile unui eventual tratat de pace. În documentul semnat la Londra, liderii europeni au subliniat că actuala linie a frontului ar trebui să reprezinte punctul de plecare al negocierilor și au reiterat principiul potrivit căruia granițele internaționale nu pot fi modificate prin forță.

Noi apeluri pentru consolidarea apărării Ucrainei

Pe lângă susținerea inițiativei diplomatice, liderii europeni au discutat și despre sprijinul militar acordat Ucrainei. Aceștia au condamnat atacurile cu rachete și drone lansate de Rusia asupra orașelor ucrainene, inclusiv utilizarea repetată a rachetelor balistice Oreshnik, despre care Kievul afirmă că au provocat victime civile și distrugeri importante. Participanții la reuniune au convenit asupra necesității accelerării producției de interceptori pentru apărarea antiaeriană și a dezvoltării unor noi capabilități comune de apărare împotriva rachetelor balistice. Ucraina solicită de luni de zile muniții suplimentare și sisteme moderne de apărare aeriană, pe fondul intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii și centrelor urbane.

Europa încearcă să relanseze procesul de pace

Marea Britanie, Franța și Germania au rămas printre cei mai importanți susținători ai Ucrainei de la începutul invaziei ruse din februarie 2022. Londra și Parisul conduc în prezent inițiativa denumită „coaliția celor dispuși”, care urmărește oferirea unor garanții de securitate pentru Ucraina în eventualitatea unui acord de pace. Întâlnirea de la Londra sugerează că principalele puteri europene încearcă să mențină deschisă calea negocierilor, în timp ce continuă să sprijine militar Kievul.