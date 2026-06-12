NATO reduce treptat misiunea KFOR în Kosovo după 26 de ani de prezență militară

Decizia vine pe fondul unei situații de securitate considerate stabile și al creșterii capacității instituțiilor locale de a gestiona provocările de securitate.

Potrivit unui comunicat al Alianței Nord-Atlantice, ajustările vor avea loc în următorul an și vor fi implementate etapizat, în funcție de rotațiile și redislocările contingentelelor naționale care participă la misiune, scrie Reuters.

NATO reduce treptat misiunea KFOR în Kosovo datorită stabilității din regiune

Generalul american Alexus G. Grynkewich, Comandant Suprem al Forțelor Aliate din Europa, a declarat că NATO și KFOR rămân pe deplin angajate în menținerea siguranței și securității în Kosovo.

„Angajamentul NATO față de securitatea din Kosovo a contribuit la creșterea stabilității, în timp ce organizațiile de securitate locale au devenit mai capabile. Condițiile actuale oferă oportunitatea optimizării dimensiunii și poziționării forțelor KFOR”, a transmis oficialul NATO.

Alianța subliniază că reducerea efectivelor nu reprezintă o retragere completă a misiunii și că prezența militară internațională va continua să joace un rol important în menținerea stabilității în regiune.

Se poate reveni asupra deciziei

Reprezentanții NATO au precizat că procesul de reducere va fi atent monitorizat și va depinde de evoluțiile din teren. În cazul în care situația de securitate se deteriorează, Alianța își rezervă dreptul de a inversa măsurile și de a suplimenta din nou efectivele.

Misiunea KFOR a fost lansată în 1999, în urma conflictului din Kosovo, și reprezintă una dintre cele mai longevive operațiuni ale NATO. De-a lungul anilor, aceasta a avut un rol esențial în prevenirea tensiunilor etnice și în menținerea unui mediu sigur pentru toate comunitățile din teritoriu.

Decizia de a reduce gradual numărul militarilor este interpretată ca un semnal al progreselor înregistrate în ceea ce privește stabilitatea și capacitatea autorităților locale de a gestiona situațiile de securitate fără o dependență majoră de forțele internaționale.

Cu toate acestea, NATO transmite că va continua să monitorizeze atent evoluțiile din Kosovo și să sprijine menținerea păcii și securității în Balcanii de Vest.