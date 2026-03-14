Prima pagină » Știrile zilei » Ministrul israelian al Apărării: Războiul intră în faza sa decisivă

Ministrul israelian al Apărării: Războiul intră în faza sa decisivă

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat că războiul din Orientul Mijlociu va intra într-o fază decisivă dar și că va continua cât timp este necesar. Oficialul i-a mulțumit și președintelui Trump pentru atacul asupra Insula Kharg.
Israel Katz Sursa foto: X
Radu Mocanu
14 mart. 2026, 14:24, Știri externe

„Intrăm în faza decisivă a conflictului, între încercarea regimului islamic de a supraviețui, provocând în același timp suferințe tot mai mari poporului iranian, și capitularea acestuia”, a spus Katz, sâmbătă, citat de Le Figaro. 

Ministrul israelian a susținut că situația actuală ar putea fi schimbată doar de cetățenii Iranului, făcând apel la implicarea lor în răsturnarea regimului de la Teheran. 

„Doar poporul iranian poate pune capăt conflictului printr-o luptă hotărâtă, până când regimul va fi înlăturat și Iranul va fi salvat”, spune Katz. 

În același timp, oficialul israelian l-a felicitat pe președintele Statelor Unite, Donald Trump, pentru atacul asupra Insulei Khrag. 

Operațiunea a fost anunțată sâmbătă de președintele Trump care a spus că armata americană a desfășurat „unul dintre cele mai puternice raiduri aeriene din istoria Orientului Mijlociu”, asupra Insulei Kharg, o insulă care gestionează peste 90% din exporturile de petrol ale Iranului.

