George Simion a refuzat să răspundă la întrebarea: „Este PSD un partid corupt?”

Întrebat direct de un jurnalist dacă PSD mai este „un partid corupt”, George Simion a refuzat să răspundă tranșant.

„Nu vreau, în momentul acesta, în care avem de votat căderea guvernului Bolojan, să fac remarci la adresa PSD-ului”, a spus liderul AUR.

Jurnalistul a insistat, amintindu-i că el însuși a făcut anterior astfel de afirmații despre social-democrați. „Da, nu vreau să revin la ele”, a replicat Simion.

Întrebat care este motivul pentru care nu vrea să revină asupra declarațiilor despre PSD, liderul AUR a invocat votul asupra moțiunii de cenzură.

„Motivul este faptul că marți avem un vot și mă concentrez pe acest guvern, din care PSD-ul a făcut parte”, a spus Simion.

Întrebat dacă se teme că PSD „îl va trăda” la moțiunea de cenzură, liderul AUR a răspuns: „E treaba lor. Eu am 90 de parlamentari, datoria mea este să am 90 de semnături și 90 de voturi. Eu îmi fac datoria, nu mă bag în alte partide.”

Jurnaliștii a revenit cu întrebarea: „Deci mai este corupt sau nu?”. Simion a evitat din nou un răspuns clar: „V-am spus că nu fac acum referințe cu privire la ei.”

Schimbul de replici a continuat, jurnalistul întrebându-l pe liderul AUR „cât de naivi” îi consideră pe alegătorii partidului, în condițiile în care AUR a acuzat constant PSD că este parte a „sistemului” și că ar fi „distrus România în ultimii 35 de ani”.

„Am răspuns la această întrebare, mulțumesc”, a spus Simion.

Simion respinge, cel puțin pe moment, o coaliție cu PSD

În aceeași conferință, liderul AUR a respins ideea că depunerea moțiunii de cenzură alături de PSD ar reprezenta o alianță politică. Simion a susținut că declarațiile sale anterioare, potrivit cărora AUR nu va „bate palma” cu PSD, ar fi fost scoase din context.

„Nu mi-am înșelat alegătorii. În ultimele 24 de ore circulă pe rețelele de socializare un clip în care eu spun că nu voi face o coaliție de guvernare cu PSD. Prin depunerea acestei moțiuni de cenzură încearcă unii și alții să acrediteze că, iată, s-au pupat mirii. Asta este propaganda lor. La noi, la AUR, este cu familia tradițională și nu are cum să se pupe mirele cu mirele”, a declarat George Simion.

El a mai spus că, în acest moment, AUR nu discută despre o coaliție de guvernare cu PSD.

„Nu avem ce să discutăm în acest moment despre o coaliție de guvernământ cu PSD. Eu mi-am onorat promisiunea”, a adăugat liderul AUR.

Declarațiile vin după ce, în 2024, George Simion afirma la Prima TV că nu va face alianță cu PSD și că și-ar da demisia dacă AUR ar intra la guvernare cu social-democrații. „George Simion nu bate palma cu PSD-ul, George Simion nu face alianță cu PSD-ul”, spunea atunci liderul AUR.