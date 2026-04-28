Grindeanu: Dacă vrem să schimbăm ceva, vrem să schimbăm prim-ministrul, în niciun caz președintele

Președintele Partidul Social Democrat, Sorin Grindeanu, a declarat marți seară că moțiunea de cenzură inițiată de PSD are ca obiectiv doar schimbarea actualului premier, acuzându-l pe Bolojan că lansează informații false în spațiul public.
Petre Apostol
28 apr. 2026, 22:10, Politic

„Pe mine mă interesează să înlătur minciunile spuse de premier aseară și nu doar… Cum că PSD-ul și eu facem majorități să suspendăm pe președintele Nicușor Dan. Noi am făcut această moțiune să-l schimbăm pe el, nu pe președinte. Asta ca să fie foarte clar și să nu încerce să arunce niște scenarii false care nu au niciun fel de legătură (…) E o minciună, e un neadevăr. Dacă vrem să schimbăm ceva, vrem să schimbăm primul ministru, în niciun caz președintele”, a declarat Sorin Grindeanu, la România TV.

Sorin Grindeanu a respins, totodată, acuzațiile aduse de premier potrivit cărora liderul PSD ar fi mințit în legătură cu discuțiile purtate la Bruxelles.

„Am mai văzut o chestiune legată de faptul că am mințit când am fost la Bruxelles și că europenii mă privesc și privesc Partidul Social-Democrat ciudat. Eu vă rog să verificați ce au declarat colegii de la EFB, de la PES, ce au declarat lidera de grup. (…) Să-și vadă cât mai poate la guvern câteva zile de treaba dumnealui și să nu mai arunce minciuni în spațiul public”, a afirmat Grindeanu.

Acesta a reiterat că acordul parlamentar cu AUR în jurul moțiunii de cenzură vizează strict schimbarea Guvernului și a prim-ministrului, fără alte negocieri ulterioare.

„Aceasta este o înțelegere parlamentară, este o înțelegere care are ca scop înlăturarea acestui guvern și în principal a primului ministru și care nu are niciun fel de înțelegeri post-moțiune sau nu există niciun fel de înțelegeri post-moțiune”, a mai declarat Grindeanu.

În final, liderul PSD a susținut că scenariile vehiculate în ultimele zile sunt false.

„Toate celelalte lucruri spuse în spațiul public în aceste zile, unele dintre ele amintite de mine mai înainte, sunt minciuni”, a afirmat Sorin Grindeanu.

 

