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UDMR a aflat de la televizor decizia lui N. Dan. Liderul deputaților: Am crezut că vom fi consultați

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a spus că a aflat de la televizor despre decizia lui Nicușor Dan de desemnare a lui Adrian Veștea ca premier de la televizor, UDMR așteptându-se, însă, la depunerea mandatului de către Eugen Tomac și la consultări ulterioare.
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Laura Buciu
14 iun. 2026, 13:53, Politic
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Csoma Botond a spus, duminică, la Digi 24, că reprezentanții UDMR au crezut că vor fi consultări după depunerea mandatului de către Eugen Tomac.

„Și vă spun de ce am crezut (că vor fi consultări – n.r.)… Pentru că am avut această speranță și această determinare de partea noastră. Credeam că trebuie să mergem cu o propunere, nu neapărat UDMR-ul, dar partidele politice care au format, de exemplu, fosta coaliție. Ne-am gândit că poate se vor flexibiliza puțin pozițiile politice după ce Tomac nu strânge majoritatea sau renunță la mandat. Am crezut că va exista această situație când pozițiile politice se vor flexibiliza și vom fi în această situație când putem merge la Cotroceni cu o propunere de premier”, a spus Csoma Botond.

Liderul deputaților UDMR precizează că acum, după ce Nicușor Dan a făcut această dsemnare „trebuie să vedem ce decizie putem lua în atare condiții”.

Întrebat dacă ar fi avut UDMR o propunere în minte pentru această nouă rundă de consultări cu președintele, Botond a spus că nu exista o posibilă propunere.

„L-am înțeles pe domnul Nicușor Dan că a făcut această desemnare în persoana domnului Tomac pentru că partidele politice au mers la consultările de la Cotroceni care au urmat după deminterea guvernului Bolojan în Parlamentul României nu s-au dus cu o propunere de premier. Și atunci, sigur, Nicușor Dan s-a aflat în această situație să desemneze – în ghilimele – de capul lui pe domnul Tomac”, a mai spus liderul deputaților UDMR.

Întrebat dacă el crede că fără o nouă rundă de consultări este încălcată Constituția cu această desemnare, Botond a răspuns: „Eu nu aș dori să fac asemenea apreciere în acest moment. Nu cred că ne ajută dacă acum facem analize de natură constituțională. Trebuie cumva să avem un guvern în România, pentru că nu putem sta la nesfârșit cu un guvern interimar. Deci, din acest punct de vedere, din acest motiv, eu nu aș intra acum în analize constituționale”.

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