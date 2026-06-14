Nicușor Dan a înfipt primul cuțit politic în senatorul llie Bolojan. Rămâne de văzut câți Brutus are PNL

Desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier deschide lupta din interiorul PNL.

Veștea este prim-vicepreședinte al PNL, lider cu bază locală solidă și unul dintre liberalii care au pledat, în ultimele săptămâni, pentru reașezarea partidului la masa negocierilor. El a susținut public că PNL trebuie să negocieze cu partidele proeuropene pentru continuarea guvernării, chiar dacă a afirmat și că l-a sprijinit pe Bolojan în proiectele sale.

Președintele Nicușor Dan prin numirea sa dă putere taberei anti-Bolojan din PNL și își asumă să fie el simbolic acest Servilius Casca ce înfinge primul cuțit. De aici înainte, soarta senatorului Bolojan nu mai depinde doar de Cotroceni, ci de câți Brutus are PNL și câți dintre ei sunt dispuși să iasă din umbră.

Aici începe testul pentru PNL

Bolojan a fost deja lovit politic prin căderea guvernului, după moțiunea de cenzură. A fost lovit de PSD, a fost lovit de contextul economic și a fost lovit de izolarea tot mai vizibilă a partidului său. Acum, lovitura vine dintr-o zonă mai sensibilă: nu din exteriorul PNL, ci printr-un nume liberal care poate deveni alternativă la autoritatea sa.

Președintele se bazează pe o tabără clară anti-Bolojan, formată în jurul unor lideri care au contestat, direct sau indirect, linia fostului premier. Nume precum Hubert Thuma, Cătălin Predoiu, Nicoleta Pauliuc, Rareș Bogdan sunt pentre cele mai cunoscute din acestă mișcare anti-Bolojan. Dar surse liberale au precizat că și o serie de lideri locali ar fi nemulțumiți de o eventuală ieșire de la guvernare.

Tabara Thuma a încercat imediat după moțiune să îl debarce pe Bolojan. Imediat după căderea Guvernului Bolojan, Cătălin Predoiu a transmis public că PNL nu trebuie să abandoneze guvernarea și că negocierile ar fi trebuit continuate. Bolojan, însă, a reușit atunci să împingă în ședința PNL o rezoluție puternică anti-PSD. Acum tabara anti-Bolojan are și binecuvântarea prezidențială.

Surse: Varianta Veștea nu a fost discutată în conducerea PNL. Tabăra Bolojan acuză o tentativă de rupere a partidului

Surse din PNL susțin că soluția Adrian Veștea ar fi fost împinsă către președinte dinspre zona anti-Bolojan. Mișcarea este citită de apropiații liderului PNL ca un nou semnal că gruparea adversă pregătește o încercare de debarcare a lui Bolojan din fruntea partidului.

Deși Adrian Veștea este unul dintre prim-vicepreședinții PNL, desemnarea sa ca premier nu ar fi fost rezultatul unei decizii luate în structurile statutare ale partidului, au declarat surse liberale. Tocmai acest detaliu transformă nominalizarea într-o lovitură politică internă, nu doar într-o mutare pentru formarea unei majorități guvernamentale.

Bolojan acuză un „act ostil” al lui Nicușor Dan după desemnarea lui Adrian Veștea premier: „O încercare de rupere a PNL”

Reacția lui Ilie Bolojan a fost imediată și confirmă ruptura. Liderul PNL a transmis că nici el, nici conducerea partidului nu au fost informați anterior de președintele Nicușor Dan în privința desemnării lui Adrian Veștea, calificând decizia drept „un act ostil” și „o evidentă încercare de rupere a PNL”.

În aceeași linie, Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL și unul dintre liderii apropiați de Bolojan, a acuzat o ingerință în viața internă a partidului. Potrivit relatărilor de presă, Ciucu a vorbit despre „complot”, „trădare” și despre un „act de agresiune” la adresa unui partid democratic, susținând că unul dintre obiectivele mișcării este ruperea PNL.

PSD privește confortabil

PSD urmărește această scenă dintr-o poziție confortabilă. Social-democrații nu trebuie să forțeze public ruperea PNL. Este suficient să aștepte ca liberalii să se împartă între fidelitatea față de Bolojan și tentația revenirii la guvernare prin Veștea. Dacă această fractură se produce, PSD poate obține ceea ce și-a dorit: un PNL mai docil, mai negociabil și mai puțin dependent de linia dură a fostului premier.