Reuters: NATO vrea să renunțe la summiturile anuale pe fondul creșterii tensiunilor cu SUA

NATO are în vedere să pună capăt practicii sale recente de a organiza summituri anuale, au declarat șase surse pentru Reuters.

Mișcarea Alianței Nord Atlantice ar încerca să evite o întâlnire potențial tensionată cu președintele american Donald Trump în ultimul său an de mandat.

Administrația Trump a lansat în repetate rânduri critici dure la adresa multora cei 31 de membri ai alianței de apărare conduse de SUA, cel mai recent criticându-i pe unii pentru că nu au oferit mai multă asistență operațiunilor militare americane împotriva Iranului .

Frecvența summiturilor NATO a variat de-a lungul istoriei de 77 de ani a alianței, însă liderii acesteia s-au întâlnit în fiecare vară din 2021 și se vor reuni anul acesta în capitala Turciei, Ankara, pe 7 și 8 iulie.

toți din țările membre NATO. Însă unii membri fac presiuni pentru a încetini ritmul, au declarat pentru Reuters un înalt oficial european și cinci diplomați,

Un diplomat a declarat că summitul din 2027, care va avea loc în Albania, va avea loc probabil în toamnă, iar NATO ia în considerare să nu organizeze niciun astfel de summit în 2028 – anul alegerilor prezidențiale americane și ultimul an calendaristic complet de mandat al lui Trump. Un alt reprezentant a declarat că unele țări insistă să organizeze summituri la fiecare doi ani, adăugând că nu a fost luată nicio decizie, iar secretarul general Mark Rutte va avea ultimul cuvânt.

Sursele au vorbit sub condiția anonimatului despre deliberările interne ale NATO. Ca răspuns la o solicitare din partea Reuters, un oficial NATO a declarat: „NATO va continua să organizeze întâlniri regulate ale șefilor de stat și de guvern, iar între summituri, aliații NATO vor continua să se consulte, să planifice și să ia decizii cu privire la securitatea noastră comună”. Două dintre surse l-au menționat pe Trump ca factor, dar mai multe au spus că au fost în joc considerații mai largi. Unii diplomați și analiști au susținut de mult timp că summiturile anuale creează presiune pentru rezultate atrăgătoare, ceea ce distrage atenția de la planificarea pe termen lung. „Mai bine să avem mai puține summituri decât summituri proaste”, a spus un diplomat. „Oricum avem mult de lucru, știm ce avem de făcut.” Altul a spus că o calitate înaltă a discuțiilor și a deciziilor este adevărata măsură a puterii alianței.