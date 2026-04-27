Reuters: NATO vrea să renunțe la summiturile anuale pe fondul creșterii tensiunilor cu SUA

NATO are în vedere să pună capăt practicii sale recente de a organiza summituri anuale, au declarat șase surse pentru Reuters.
Mișcarea Alianței Nord Atlantice ar încerca să evite o întâlnire potențial tensionată cu președintele american Donald Trump în ultimul său an de mandat.
Administrația Trump a lansat în repetate rânduri critici dure la adresa multora cei 31 de membri ai alianței de apărare conduse de SUA, cel mai recent criticându-i pe unii pentru că nu au oferit mai multă asistență operațiunilor militare americane împotriva Iranului .
Frecvența summiturilor NATO a variat de-a lungul istoriei de 77 de ani a alianței, însă liderii acesteia s-au întâlnit în fiecare vară din 2021 și se vor reuni anul acesta în capitala Turciei, Ankara, pe 7 și 8 iulie.
Însă unii membri fac presiuni pentru a încetini ritmul, au declarat pentru Reuters un înalt oficial european și cinci diplomați, toți din țările membre NATO.
Un diplomat a declarat că summitul din 2027, care va avea loc în Albania, va avea loc probabil în toamnă, iar NATO ia în considerare să nu organizeze niciun astfel de summit în 2028 – anul alegerilor prezidențiale americane și ultimul an calendaristic complet de mandat al lui Trump.
Un alt reprezentant a declarat că unele țări insistă să organizeze summituri la fiecare doi ani, adăugând că nu a fost luată nicio decizie, iar secretarul general Mark Rutte va avea ultimul cuvânt.
Sursele au vorbit sub condiția anonimatului despre deliberările interne ale NATO.
Ca răspuns la o solicitare din partea Reuters, un oficial NATO a declarat: „NATO va continua să organizeze întâlniri regulate ale șefilor de stat și de guvern, iar între summituri, aliații NATO vor continua să se consulte, să planifice și să ia decizii cu privire la securitatea noastră comună”.
Două dintre surse l-au menționat pe Trump ca factor, dar mai multe au spus că au fost în joc considerații mai largi.
Unii diplomați și analiști au susținut de mult timp că summiturile anuale creează presiune pentru rezultate atrăgătoare, ceea ce distrage atenția de la planificarea pe termen lung. „Mai bine să avem mai puține summituri decât summituri proaste”, a spus un diplomat. „Oricum avem mult de lucru, știm ce avem de făcut.” Altul a spus că o calitate înaltă a discuțiilor și a deciziilor este adevărata măsură a puterii alianței.
Phyllis Berry, cercetător senior nerezident la Atlantic Council, a scris: „Reducerea summiturilor de mare profil ar permite NATO să-și continue activitatea și să atenueze drama care a marcat multe întâlniri transatlantice recente.”
Într-un articol publicat săptămâna trecută pe site-ul think tank-ului ea a menționat că NATO a organizat doar opt summituri în timpul deceniilor Războiului Rece. Ea a descris primele trei summituri NATO ale lui Trump din primul său mandat drept „evenimente controversate, dominate de plângerile sale legate de cheltuielile reduse ale aliaților pentru apărare”.
Summitul de anul trecut de la Haga a fost, de asemenea, influențat în mare măsură de cererea lui Trump ca membrii NATO să majoreze drastic cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB – o țintă pe care au acceptat-o prin acordul de a cheltui 3,5% pentru apărarea de bază și 1,5% pentru investiții mai ample legate de securitate. Simplul fapt că s-a încheiat fără drame majore a fost considerat un succes.
Adunarea din acest an pare, de asemenea, să fie tensionată.
După ce aliații NATO au refuzat să-i acorde sprijinul pe care îl cerea în războiul din Iran, pe care îl începuse fără să-i consulte sau să-i informeze, Trump a pus la îndoială deschis dacă SUA ar trebui să respecte pactul de apărare reciprocă al NATO și a declarat că ia în considerare părăsirea alianței . Cu câteva luni mai devreme, el revendicase Groenlanda, un teritoriu autonom aparținând Danemarcei, membră NATO.
La summitul din 2018, Trump a amenințat că va părăsi forțele în semn de protest față de cheltuielile reduse pentru apărare ale altor aliați NATO.
„Dacă și-ar fi respectat amenințarea de a pleca în semn de protest, am fi rămas să adunăm fărâmițele unui NATO distrus”, a scris Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO la acea vreme, în memoriile publicat anul trecut.