Consumul de alcool este în scădere la nivel mondial. Cum schimbă noile generații piața băuturilor

Oamenii vor bea mai puțin alcool până cel puțin în 2031, iar tendința se va menține și în anii următori, potrivit unei prognoze realizate de compania de cercetare IWSR, care a analizat evoluțiile din 160 de piețe globale. Potrivit Euronews, datele arată că volumul consumului de alcool a scăzut deja cu aproximativ 2% între 2024 și 2025. Până în 2035, consumul total este estimat să rămână cu 1% sub nivelul actual, chiar dacă numărul persoanelor care au vârsta legală pentru consumul de alcool va crește cu aproximativ 9%.

Marile piețe reduc consumul

Scăderea este alimentată în principal de piețele tradiționale ale industriei alcoolului. În Statele Unite și China, două dintre cele mai importante piețe mondiale, consumul este așteptat să se reducă cu aproape 20% până în 2035. În Europa, Germania ar putea înregistra o scădere de 14%, iar Regatul Unit de 13%. Japonia este, de asemenea, pe un trend descendent, cu o reducere estimată de aproximativ 15%.

Specialiștii explică fenomenul prin schimbarea comportamentului generațiilor mai tinere, care consumă mai rar alcool și sunt mai preocupate de sănătate, sport și echilibrul stilului de viață. În paralel, costul tot mai ridicat al vieții îi determină pe mulți consumatori să își reducă cheltuielile considerate neesențiale.

India și alte piețe emergente merg în direcția opusă

În timp ce economiile dezvoltate reduc consumul, mai multe piețe emergente continuă să crească. India este considerată unul dintre principalele motoare de creștere ale industriei și ar putea înregistra un avans de 38% al consumului până în 2035. Creșteri importante sunt prognozate și în Columbia, Vietnam și Mexic. Această schimbare indică o mutare treptată a centrului de greutate al industriei dinspre Europa și America de Nord către economiile aflate în expansiune.

Vinul, marele perdant al următorului deceniu

Raportul arată că nu toate categoriile de băuturi sunt afectate în aceeași măsură. Vinul este segmentul care pierde cel mai mult teren, cu o scădere estimată de 14% până în 2035. Consumul de băuturi spirtoase este prognozat să scadă cu aproximativ 2%, iar cel de bere cu 1%. În schimb, băuturile ready-to-drink (RTD), precum cocktailurile gata preparate, continuă să câștige popularitate. Acest segment ar putea crește cu 17% la nivel mondial în următorii zece ani.

Pentru producătorii de alcool, tendințele actuale reprezintă una dintre cele mai importante transformări din ultimele decenii. După ani în care creșterea consumului era aproape garantată în multe regiuni ale lumii, companiile sunt nevoite să se adapteze unei generații care bea mai puțin, caută produse diferite și pune tot mai mult accent pe sănătate. Potrivit IWSR, piața alcoolului din 2035 va arăta semnificativ diferit față de cea de astăzi, iar succesul producătorilor va depinde de capacitatea lor de a răspunde noilor preferințe ale consumatorilor.