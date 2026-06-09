Chiar și un pahar de alcool pe zi crește riscurile pentru sănătate, potrivit unui studiu

Studiul, comandat în timpul administrației fostului președinte american Joe Biden și publicat în revista Journal of Studies on Alcohol and Drugs, concluzionează că niciun nivel de consum de alcool nu este lipsit de riscuri pentru sănătate, potrivit Associated Press.

Autorii au constatat că inclusiv nivelurile considerate în mod tradițional „moderate” sunt asociate cu un risc mai mare de deces prematur și cu peste 200 de afecțiuni, inclusiv boli cardiovasculare și cancer.

Cercetarea a fost una dintre cele două evaluări științifice solicitate de guvernul american pentru elaborarea noilor Ghiduri alimentare pentru americani 2025-2030. Cu toate acestea, concluziile sale nu au fost incluse explicit în documentul final publicat de administrația președintelui Donald Trump, care recomandă doar consumul unei cantități mai mici de alcool pentru o stare generală de sănătate mai bună.

Acuzații privind marginalizarea studiului

Robert Vincent, fost responsabil pentru politica privind alcoolul în cadrul Administrației pentru Servicii de Sănătate Mintală și Tratamentul Abuzului de Substanțe (SAMHSA), a acuzat administrația Trump că a marginalizat rezultatele cercetării.

„Provocările cu care se confruntă politica privind alcoolul în prezent nu sunt generate de incertitudini științifice. Ceea ce rămâne în dispută este dacă dovezile vor influența în mod real politicile atunci când intră în conflict cu interese comerciale”, a scris Vincent într-un editorial publicat odată cu studiul.

Departamentul pentru Sănătate și Servicii Umane al SUA (HHS) a respins însă acuzațiile, precizând că studiul a fost analizat împreună cu ansamblul dovezilor științifice disponibile și că recomandările alimentare au fost formulate pe baza tuturor cercetărilor relevante.

Controversa a fost alimentată și de opoziția industriei alcoolului, precum și de criticile formulate de Comisia pentru Supraveghere și Responsabilitate din Camera Reprezentanților, care a susținut că versiunea preliminară a studiului ar fi fost părtinitoare.

Autorii cercetării resping aceste acuzații și afirmă că analiza a fost realizată în conformitate cu standardele științifice și după verificarea eventualelor conflicte de interese.

Alcoolul, cea mai consumată substanță cu potențial adictiv din SUA

„Mă bucur că recomandările oficiale transmit un mesaj compatibil cu datele noastre, și anume că mai puțin înseamnă mai bine”, a declarat Timothy Naimi, directorul Institutului Canadian pentru Cercetarea Consumului de Substanțe din cadrul Universității Victoria și unul dintre autorii studiului.

Potrivit cercetării, recomandarea cea mai adecvată pentru adulții care consumă alcool ar fi limitarea la cel mult o băutură alcoolică pe zi.

Rezultatele sunt în concordanță cu alte studii publicate în ultimii ani, care au pus sub semnul întrebării teoria potrivit căreia consumul moderat de alcool ar avea beneficii cardiovasculare.

Potrivit datelor citate de autori, aproximativ jumătate dintre americanii cu vârsta de peste 12 ani au consumat alcool în ultima lună, alcoolul fiind cea mai utilizată substanță cu potențial adictiv din SUA.