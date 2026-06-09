Prima pagină » Ştiinţă-Sănătate » Chiar și un pahar de alcool pe zi crește riscurile pentru sănătate, potrivit unui studiu

Chiar și un pahar de alcool pe zi crește riscurile pentru sănătate, potrivit unui studiu

Chiar și consumul unui singur pahar de alcool pe zi crește riscul de deces prematur și de apariție a unor boli grave, fără a exista beneficii demonstrate asupra longevității, potrivit unui studiu publicat marți în Statele Unite ale Americii.
Chiar și un pahar de alcool pe zi crește riscurile pentru sănătate, potrivit unui studiu
Sursa: Pexels
Petre Apostol
10 iun. 2026, 00:02, Ştiinţă-Sănătate
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Studiul, comandat în timpul administrației fostului președinte american Joe Biden și publicat în revista Journal of Studies on Alcohol and Drugs, concluzionează că niciun nivel de consum de alcool nu este lipsit de riscuri pentru sănătate, potrivit Associated Press.

Autorii au constatat că inclusiv nivelurile considerate în mod tradițional „moderate” sunt asociate cu un risc mai mare de deces prematur și cu peste 200 de afecțiuni, inclusiv boli cardiovasculare și cancer.

Cercetarea a fost una dintre cele două evaluări științifice solicitate de guvernul american pentru elaborarea noilor Ghiduri alimentare pentru americani 2025-2030. Cu toate acestea, concluziile sale nu au fost incluse explicit în documentul final publicat de administrația președintelui Donald Trump, care recomandă doar consumul unei cantități mai mici de alcool pentru o stare generală de sănătate mai bună.

Acuzații privind marginalizarea studiului

Robert Vincent, fost responsabil pentru politica privind alcoolul în cadrul Administrației pentru Servicii de Sănătate Mintală și Tratamentul Abuzului de Substanțe (SAMHSA), a acuzat administrația Trump că a marginalizat rezultatele cercetării.

„Provocările cu care se confruntă politica privind alcoolul în prezent nu sunt generate de incertitudini științifice. Ceea ce rămâne în dispută este dacă dovezile vor influența în mod real politicile atunci când intră în conflict cu interese comerciale”, a scris Vincent într-un editorial publicat odată cu studiul.

Departamentul pentru Sănătate și Servicii Umane al SUA (HHS) a respins însă acuzațiile, precizând că studiul a fost analizat împreună cu ansamblul dovezilor științifice disponibile și că recomandările alimentare au fost formulate pe baza tuturor cercetărilor relevante.

Controversa a fost alimentată și de opoziția industriei alcoolului, precum și de criticile formulate de Comisia pentru Supraveghere și Responsabilitate din Camera Reprezentanților, care a susținut că versiunea preliminară a studiului ar fi fost părtinitoare.

Autorii cercetării resping aceste acuzații și afirmă că analiza a fost realizată în conformitate cu standardele științifice și după verificarea eventualelor conflicte de interese.

Alcoolul, cea mai consumată substanță cu potențial adictiv din SUA

„Mă bucur că recomandările oficiale transmit un mesaj compatibil cu datele noastre, și anume că mai puțin înseamnă mai bine”, a declarat Timothy Naimi, directorul Institutului Canadian pentru Cercetarea Consumului de Substanțe din cadrul Universității Victoria și unul dintre autorii studiului.

Potrivit cercetării, recomandarea cea mai adecvată pentru adulții care consumă alcool ar fi limitarea la cel mult o băutură alcoolică pe zi.

Rezultatele sunt în concordanță cu alte studii publicate în ultimii ani, care au pus sub semnul întrebării teoria potrivit căreia consumul moderat de alcool ar avea beneficii cardiovasculare.

Potrivit datelor citate de autori, aproximativ jumătate dintre americanii cu vârsta de peste 12 ani au consumat alcool în ultima lună, alcoolul fiind cea mai utilizată substanță cu potențial adictiv din SUA.

Recomandarea video

Recoltă record pentru ferma clujeană care a aprins în aprilie mii de lumânări pentru a scăpa cireșii de îngheț: aproape 300 de tone de fructe
G4Media
Au ales cele mai sexy 11 partenere de fotbaliști care vor merge în America
GSP.ro
Victor Ponta a dezvăluit care este „primul lucru” pe care i l-a spus lui Tomac la întâlnirea de la Parlament: „N-ar fi trebuit să vină singur”
Gandul
E oficial! Adela Popescu va reveni la PRO TV
Cancan
FOTO. Eleonora, prezentatoarea TV de la Campionatul Mondial, apariție incendiară în bikini
Prosport
100 de zile de război între SUA și Iran: principalele cauze ale eșecului militar al lui Donald Trump
Libertatea
Ce face RetuRO cu banii proveniți din ambalajele nereturnate. Destinația garanțiilor de 50 de bani pe care consumatorii nu le mai recuperează
CSID
Cea mai mare flotă auto din istoria Campionatului Mondial de Fotbal. Vor fi folosiți inclusiv roboți de partulare
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia