Echipa statului Haiti a fost nevoită să schimbe echipamentul pentru Campionatul Mondial, considerat prea politic

Tricoul, realizat de producătorul columbian de îmbrăcăminte sportivă Saeta, includea inițial pe partea din față o reprezentare a bătăliei finale a Războiului de Independență din Haiti din 1803. Imaginea a fost respinsă în timpul procesului de aprobare al FIFA, potrivit AP.
Saeta a declarat miercuri într-un comunicat că va respecta interdicția, chiar dacă designul „nu a fost conceput ca o declarație politică”, ci mai degrabă ca un „omagiu adus bărbaților și femeilor care contribuie în fiecare zi la viitorul Haitiului”.
Tricoul avea culoarea albastru, pentru a reflecta marea, și roșu, pentru „puterea și pasiunea” națiunii, a declarat producătorul de îmbrăcăminte sportivă. Jucătorii au purtat tricoul, acum interzis, într-un meci de încălzire împotriva Peru săptămâna trecută. Modelul original era în prezent marcat ca fiind epuizat în magazinul online SaetaUSA.
În mod similar, Comitetul Internațional Olimpic a cerut îndepărtarea unei imagini a părintelui fondator haitian, Toussaint Louverture, de pe costumele ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Milano Cortina, hotărând că aceasta încălca regulile olimpice, cu excepția simbolismului politic.
Haiti și-a câștigat independența în 1804 și este considerată pe scară largă prima națiune independentă din lume, fondată de foști sclavi, după o revoltă reușită a sclavilor.
Creatoarea italo-haitiană Stella Jean, care a proiectat uniformele olimpice, a venit cu o soluție creativă: a pictat peste figură, lăsând doar un cal pe fundalul frunzișului tropical. Modelele au fost atât de solicitate încât Jean a creat ulterior o versiune de producție cu imaginea originală Louverture.