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Echipa statului Haiti a fost nevoită să schimbe echipamentul pentru Campionatul Mondial, considerat prea politic

Haiti a fost forțată să schimbe designul tricoului său pentru Cupa Mondială, după ce FIFA a considerat acest lucru prea politic, la doar câteva luni după ce națiunea caraibiană a trebuit să își modifice echipamentele pentru Jocurile Olimpice de iarnă.
Echipa statului Haiti a fost nevoită să schimbe echipamentul pentru Campionatul Mondial, considerat prea politic
Sursa foto: X
Laurentiu Marinov
12 iun. 2026, 08:12, Sport
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Tricoul, realizat de producătorul columbian de îmbrăcăminte sportivă Saeta, includea inițial pe partea din față o reprezentare a bătăliei finale a Războiului de Independență din Haiti din 1803. Imaginea a fost respinsă în timpul procesului de aprobare al FIFA, potrivit AP.

Saeta a declarat miercuri într-un comunicat că va respecta interdicția, chiar dacă designul „nu a fost conceput ca o declarație politică”, ci mai degrabă ca un „omagiu adus bărbaților și femeilor care contribuie în fiecare zi la viitorul Haitiului”.

Tricoul avea culoarea albastru, pentru a reflecta marea, și roșu, pentru „puterea și pasiunea” națiunii, a declarat producătorul de îmbrăcăminte sportivă. Jucătorii au purtat tricoul, acum interzis, într-un meci de încălzire împotriva Peru săptămâna trecută. Modelul original era în prezent marcat ca fiind epuizat în magazinul online SaetaUSA.

Situație similară la Jocurile Olimpice de Iarnă

În mod similar, Comitetul Internațional Olimpic a cerut îndepărtarea unei imagini a părintelui fondator haitian, Toussaint Louverture, de pe costumele ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Milano Cortina, hotărând că aceasta încălca regulile olimpice, cu excepția simbolismului politic.

Haiti și-a câștigat independența în 1804 și este considerată pe scară largă prima națiune independentă din lume, fondată de foști sclavi, după o revoltă reușită a sclavilor.

Creatoarea italo-haitiană Stella Jean, care a proiectat uniformele olimpice, a venit cu o soluție creativă: a pictat peste figură, lăsând doar un cal pe fundalul frunzișului tropical. Modelele au fost atât de solicitate încât Jean a creat ulterior o versiune de producție cu imaginea originală Louverture.

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