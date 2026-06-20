Haiti, cea mai săracă națiune din emisfera vestică, care sa calificat la Cupa Mondială pentru prima dată din 1974, a devenit prima dată din 1974, a devenit prima echipă care nu va ajunge cu siguranță în faza eliminatorie. Între timp, Brazilia a obținut performanța decisivă de care avea nevoie, potrivit AP .

Cunha, jucătorul remarcabil al lui United Manchester a fost titular și a arătat cu fiecare gol marcat, de ce ar fi trebuit să fie titular în meciul egal, 1-1, al Braziliei cu Marocul. Antrenorul Braziliei, Carlo Ancelotti, a luat decizia surprinzătoare în primul meci de al introduce pe Cunha ca rezervă târzie.

Cunha ia încântat pe fanii brazi, care au constituit majoritatea celor 68.324 de spectatori de pe Lincoln Financial Field, când a recuperat o minge, marcând primul gol din cariera la Cupa Mondială. Apoi, a trimis un șut cu piciorul stâng în colțul din stânga sus pentru a aduce scorul de 2-0 în prima repriză împotriva haitienilor, care erau depășiți de așteptări.

Spectacol în tribune

Atacantul brazilian Raphinha, care a fost înlocuit din cauza unei accidentări în prima repriză, a avut un gol anulat la începutul meciului din cauza unui ofsaid, care ia liniștit doar temporar pe fanii îmbrăcați în galben ai echipei Seleção, într-o atmosferă altfel festivă, pe grupul Philadelphia Eagles, dublat în terenul major și în câmpul principal al Eagles.

Fanii haitieni au dansat și au cântat „Grenadye Alaso” („Grenadieri la atac”), strigătul tradițional de luptă al echipei naționale. Brazilienii au scandat la rândul lor, amintindu-le că țara lor este de cinci ori campioană a Cupei Mondiale și patria regelui fotbalului: „O mie de goluri, o mie de goluri, o mie de goluri, o mie de goluri, o mie de goluri! Doar Pelé, doar Pelé!”