„Finalul va fi când voi simți, în sinea mea”

„Suntem mult înaintea planificării. Mult, mult înainte a ceea ce plănuisem. (…) Îi vom foarte lovi puternic săptămâna viitoare. Trebuie să vedeți ce se va întâmpla în următoarele zile”, avertizează președintele SUA, Donald Trump.

„Nu va mai dura mult” spune el. „Când vei ști că este finalul?”, a fost întrebat președintele SUA. „Când voi ști că este finalul? Când voi simți. Voi simți sinea mea”, a răspuns Trump.

De ce nu protestează iranienii? Când pică regimul?

Liderul american spune că nu este suprins că iranienii nu ies pe stradă să protesteze împotriva regimului, pentru că sistemul de la Teheran controlează încă țara:

„Îmi spui că sunt oameni cu mitraliere care împușcă. Spun că oricine protestează va fi omorât pe stradă. Au, literalmente, oameni pe străzi care mitraliază oamenii dacă aceștia vor să protesteze, bine? E un prag destul de ridicat ca să poți spune: „Vreau să ies în stradă și să protestez”.

Președintele SUA a fost întrebat de jurnalist când crede că va pica regimul de la Teheran. Trump a răspuns:

„Se va întâmpla, dar probabil că nu imediat. Cine să facă asta? Au oameni cu mitraliere care împușcă oamenii dacă vor să protesteze”.

Șeful administrației americane spune că administrația de la Teheran va fi într-o „stare tot mai proastă” iar America are „muniție nelimitată”, contrazicând rapoartele media internaționale.

Trump a dezvăluit în emisiune spune că SUA are imagini despre oamenii care au împușcat protestatarii în Iran. „Este vorba de 32.000 de oameni. Ne vom ocupa de ei”, avertizează șeful administrației de la Washington, dar după ce se termină războiul.

„Încercăm să fim amabili cu Iranul”

Donald spune că administrația SUA ar putea desfășura bombardamente și asupra altor zone de infrastructură iraniene, dar este „politicoasă”, nu vrea să distrugă Iranul de tot:

„Suntem politicoși. Pot să distrugem anumite obiective în următoarea oră.

Într-o oră, veți citi despre scoaterea din funcțiune a centralelor electrice care produc electricitate. Am putea face lucruri care ar fi atât de rele încât națiunile nu ar mai putea fi niciodată reconstruite. Nu facem asta. Încercăm să fim amabili în privința asta”.

Președintele american a fost întrebat de jurnalistul Fox și despre problema pantofilor din Casa Albă pe care îi oferă cadou oficialilor.

„Când îmi spun că au o problemă, le spun: „Stai să-ți iau o pereche de pantofi”. Se pare că merge destul de bine. Acum arată toți elegant și drăguți.

Nu-mi place niciodată ca membrii Cabinetului să intre în casă în pantofi sport. Pantofii sport sunt minunați, dar nu vreau ca membrii Cabinetului să poarte pantofi sport, așa că le voi lua o pereche de pantofi. Este un cadou de la Donald Trump”, declară liderul SUA.

„Nu avem nevoie de ajutorul Ucrainei”

Trump crede că Vladimir Putin, liderul rus, „ajută puțin” Iranul, dar și SUA ajută Ucraina. „Și China ar spune același lucru”, recunoaște Trump.

„Ei o fac și noi o facem, ca să fim corecți”, spune liderul de la Casa Albă.

Întrebat de ajutorul pe care Ucraina îl oferă SUA în lupta împotriva dronelor iraniene, Donald Trump a spus că America n-are nevoie de ajutorul Kievului.

„Nu avem nevoie de ajutorul lor în apărarea împotriva dronelor. Știm mai multe despre drone decât oricine. De fapt, avem cele mai bune drone din lume”, susține Trump.