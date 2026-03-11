„Tuturor le este frică”. De ce lui Marco Rubio îi ies pantofii din picioare

Președintele Donald Trump oferă deseori membrilor administrației sale perechi de pantofi de la marca sa preferată, potrivit The Wall Street Journal. Asta s-a întâmplat lunile trecute și cu JD Vance, Marco Rubio și Pete Hegseth. Numai că pantofii de la Trump au devenit o adevărată problemă în Biroul Oval.

Trump a propus practic o soluție vestimentară pentru a încuraja „unitatea republicanilor”: perechea sa de pantofi eleganți preferată, care costă doar 145 de dolari.

Ca atare, Marco Rubio, secretarul de stat, JD Vance, vicepreședintele, și Pete Hegseth, secretarul de război, au primit cu toții câte o pereche de pantofi Florsheim de la președintele SUA.

Au mai primit același tip de pantofi și prezentator Fox News, Sean Hannity, senatorul Lindsey Graham și vedeta Maga, Tucker Carlson.

Confidenții Casei Albe spun că lui Trump îi place să deschidă ședințele de cabinet cu o verificare a modului în care oamenii se bucură de încălțămintea sa „incredibilă”. „Ați primit pantofii?”, relatează The Times.

„Tuturor le este frică să nu îi poarte”

„Toți băieții au”, a spus un oficial de la Casa Albă. „Este isteric, tuturor le este frică să nu îi poarte”, a glumit o altă persoană.

The Times relatează că un membru al cabinetului s-ar fi plâns că a trebuit să renunțe la pantofii Louis Vuitton pentru marca americană ieftină de la Trump.

Președintele SUA, în vârstă de 79 de ani, s-a îndrăgostit de pantofii lui Florsheim anul trecut, după ce a ajuns la concluzia că are nevoie de ceva mai confortabil pentru zilele lungi petrecute în Biroul Oval.

Pantofii sunt cunoscuți pentru faptul că oferă confort fără să se strice. Un alt entuziast al acestor pantofi fost Michael Jackson, care a efectuat moonwalk-ul într-o pereche de mocasini negri ai companiei.

Trump de obicei semnează pe cutiile de pantofi pe care le face cadou. Pe o astfel de cutie de pantofi din biroul său scrie „Scott” – destinată lui Scott Bessent, secretarul Trezoreriei.

Într-un interviu difuzat pe un podcast în decembrie, Vance și-a amintit întâlnirea importantă dintre el, Trump, Rubio și un alt politician.

„Președintele ridică mâna și spune: «Nu, nu, nu, stați o secundă. Este ceva mult mai important. Pantofii»”, și-a amintit Vance. „Se uită peste biroul Resolute și spune: «Marco, JD, aveți pantofi de rahat. Trebuie să vă luăm pantofi mai buni».”

„Se întâmplă să fie un alt politician în cameră… și ne prezintă acest catalog incredibil de pantofi. Președintele ne dăruiește perechi de pantofi.” „El întreabă: «Marco, ce mărime porți la pantofi?» Și se pare că Marco are un 11 și jumătate. El întreabă: «JD, ce mărime porți la pantofi?» Eu am un 13.

Imaginile difuzate de presa americană arată însă că, în ciuda faptului că șeful diplomației americane, Marco Rubio, poartă disciplinat pantofii cadou de la Donald Trump, încălțămintea este totuși prea mare. Trump i-a greșit numărul de la picior.