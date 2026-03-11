Prima pagină » Economic » Guvernatorul Băncii Franței se opune subvențiilor publice pentru combustibil: „Nu mai avem bani”

Guvernatorul Băncii Franței se opune subvențiilor publice pentru combustibil: „Nu mai avem bani”

Guvernatorul Băncii Franței se opune acordării de subvenții publice pentru acoperirea majorării prețurilor la combustibil. „Nu mai avem bani”, a fost avertismentul guvernatorului.
Guvernatorul Băncii Franței se opune subvențiilor publice pentru combustibil: „Nu mai avem bani”
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
11 mart. 2026, 12:30, Economic

Guvernatorul Băncii Franței, François Villeroy de Galhau, a lansat un avertisment dur în legătură cu solicitările unor politicieni privind reducerea efectelor scumpirilor din stațiile de carburanți, potrivit Le Figaro.

„Noi, francezii, nu mai avem bani”, a spus guvernatorul, miercuri, în timpul unui interviu acordat postului de radio RTL.

El a mai spus că orice subvenție îi va afecta în viitor pe toți francezii.

„Dacă vom crește și mai mult deficitele și datoria, acest lucru îi va penaliza pe francezi înșiși. Aceasta se traduce printr-o creștere a ratelor dobânzilor pe termen lung. (…) Și asta este rău pentru francezii cu ipoteci”, a adăugat François Villeroy de Galhau.

Pe măsură ce prețurile petrolului cresc vertiginos, opoziția din Franța a solicitat măsuri de urgență. Unii politicieni vorbesc despre o reducere a taxelor, alții solicită înghețarea prețurilor la combustibil.

Recomandarea video

BREAKING Statele Unite sunt interesate de trimiterea de avioane la baza de la Kogălniceanu pentru eventuale intervenții în Orientul Mijlociu
G4Media
Frisoane la Moscova. Investițiile Rusiei în Iran sunt în pericol, indiferent cine câștigă războiul. „Sentimentul anti-rus a reapărut recent”
Gandul
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
Cancan
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport
Reacția lui Bolojan după ce Avocatul Poporului susținut de PSD a atacat la CCR OUG-ul care permite tăieri în administrație
Libertatea
Nu scăpăm de iarnă! Se schimbă vremea radical. Șefa ANM anunță un nou val de ninsori și vreme rece în luna martie
CSID
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Promotor