Guvernatorul Băncii Franței se opune subvențiilor publice pentru combustibil: „Nu mai avem bani”

Guvernatorul Băncii Franței, François Villeroy de Galhau, a lansat un avertisment dur în legătură cu solicitările unor politicieni privind reducerea efectelor scumpirilor din stațiile de carburanți, potrivit Le Figaro.

„Noi, francezii, nu mai avem bani”, a spus guvernatorul, miercuri, în timpul unui interviu acordat postului de radio RTL.

El a mai spus că orice subvenție îi va afecta în viitor pe toți francezii.

„Dacă vom crește și mai mult deficitele și datoria, acest lucru îi va penaliza pe francezi înșiși. Aceasta se traduce printr-o creștere a ratelor dobânzilor pe termen lung. (…) Și asta este rău pentru francezii cu ipoteci”, a adăugat François Villeroy de Galhau.

Pe măsură ce prețurile petrolului cresc vertiginos, opoziția din Franța a solicitat măsuri de urgență. Unii politicieni vorbesc despre o reducere a taxelor, alții solicită înghețarea prețurilor la combustibil.