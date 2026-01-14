Prima pagină » Economic » Guvernatorul Băncii Franței anunță că Franța riscă zona periculoasă dacă deficitul depășește 5% în 2026

Guvernatorul Băncii Franței anunță că Franța riscă zona periculoasă dacă deficitul depășește 5% în 2026

Franța riscă probleme economice serioase dacă deficitul bugetar depășește 5% în 2026, a anunțat guvernatorul Băncii Franței, Francois Villeroy de Galhau.
Nițu Maria
14 ian. 2026, 10:50, Economic

Franța poate ajunge într-o situație riscantă dacă deficitul bugetar depășește 5% în 2026, a declarat miercuri Francois Villeroy de Galhau, guvernatorul Băncii Franței și membru al Consiliului de Decizie al BCE.

„Trebuie să spun cu oarecare seriozitate că, cu un deficit de peste 5%, Franța s-ar afla în zona roșie, în zona periculoasă în ceea ce privește creditorii internaționali”, a afirmat Francois Villeroy la BFMTV.

El a mai spus că, deși incertitudinea politică din jurul bugetului reduce creșterea economică cu cel puțin 0,2 puncte procentuale, economia Franței, a doua ca mărime din zona euro, a fost rezistentă.

„Pe întregul an 2025, se așteaptă ca creșterea (Franței) să fie de 0,9%”, a declarat Villeroy, pe baza celui mai recent sondaj al Băncii Franței privind sentimentul de afaceri.

Parlamentul nu a adoptat un buget pentru 2026 până la sfârșitul anului trecut, ceea ce a impus o legislație provizorie de urgență, notează Reuters.

Legislatorii au reluat marți analiza bugetului pe 2026, dar mulți consideră că guvernul va trebui să treacă peste Parlament, care are atribuții constituționale speciale pentru aprobarea bugetului.

