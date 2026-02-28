Care e poziția ANRMPSG despre procesul deschis de Lukoil împotriva sa și a Romgaz. Litigiul vizează licența pentru perimetrul Trident din Marea Neagră

ANRMPSG nu deține informații suplimentare față de informațiile publice disponibile pe Portalul Instanţelor de Judecatǎ (www.portal.just.ro) cu privire la litigiul declanşat de Lukoil Overseas Atash BV, având ca obiect „constatarea existenţei unui caz de forţă majoră”, a transmis autoritatea, vineri, la solicitarea Mediafax care fusese trimisă marți, imediat ce au fost mediatizate informațiile cu privire la litigiul în care este reclamant.

Nici în prezent nu a fost stabilit de către instanță un prim termen de judecată pentru acțiunea înregistrată pe 13 februarie.

„În aceste condiţii, ANRMPSG nu se poate pronunța asupra temeiului invocat de titularul de acord petrolier în susţinerea cererii de chemare în judecată”, cu precizat oficialii autorității.

În plus, oficialii spun că, oricum, potrivit art. 12 lit.f) al Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, informațiile solicitate sunt exceptate: „f) informațiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces”.

Care este procedura

Pe de altă parte, oficialii ANRMPSG au detaliat, la solicitarea Mediafax de marți, procedura legală de încheiere a actului adițional „în vederea finalizării lucrărilor din programul de explorare asumat, pentru continuarea operațiunilor petroliere în perimetrul liber rezultat în urma redelimitării acestuia în condițiile legii, se poate încheia un nou acord petrolier cu ceilalţi titulari care își asumă obligațiile în acest sens”.

„Referitor la cea de-a doua întrebare, precizăm că la co-inițiativa ANRMPSG, Cancelariei Prim-Ministrului şi a Secretariatului General al Guvernului a fost adoptată Ordonanţa de Urgență nr. 67/2025 pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr. 238/2004, prin care, la articolul 30, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin (2¹) cu următorul cuprins:

(2¹) Prin excepție de la alin. (2), în situația în care un acord petrolier are mai mulți titulari, iar unul sau mai mulţi titulari nu acceptă încheierea unui act adițional la acordul petrolier, în termenii şi condițiile propuse de autoritatea competentă şi de reglementare, în vederea finalizării lucrărilor din programul de explorare asumat, pentru continuarea operaţiunilor petroliere în perimetrul liber rezultat în urma redelimitării acestuia în condiţiile legii, se poate încheia un nou acord petrolier cu ceilalți titulari care îşi asumă obligațiile în acest sens. Atribuirea directă a acordului de concesiune petrolieră pentru explorare-dezvoltareexploatare se poate face pentru o durată de cel mult durata acordului petrolier inițial şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității competente şi de reglementare, au comunicat reprezentanții ANRMPSG.

Care e de fapt scopul Lukoil

De amintit că între timp, miercuri, Lukoil a transmis, într-o declarație în exclusivitate la solicitarea Mediafax, poziția companiei vizate de sancțiuni americane privind acțiunea depusă la Tribunalul București, mediatizată anterio doar pe baza informațiilor succinte publicate pe portalul instanțelor.

Acestă acțiunea vizează perimetrul EX-30 Trident, aflat în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 170 km de țărm, o concesiune în care Lukoil deține pachetul majoritar, de circa 88%, restul acțiunilor fiind deținute de producătorul național Romgaz, la care statul, prin Ministerul Energiei deține 70% din acțiuni. Iar un aspect relevant de context este că în octombrie expiră licența de explorare, conform informațiilor Mediafax.

Coincidența face, susține Lukoil, că a fost înregistrată cu o zi după ce Executivul a adoptat proiectul de hotărâre de Guvern care prevede implementarea măsurii supravegherii extinse – după ce a reglementat cadrul de aplicare și în cazul sancțiunilor internaționale – în cazul activelor deținute de Lukoil în România.

„Acțiunea în constatarea existenței cazului de forță majoră este un demers necontencios, formulat prin includerea ANRM, Romgaz și a contractorilor relevanți din motive de opozabilitate. Acțiunea noastră urmărește clarificarea unui aspect esențial în executarea contractelor cu partenerii contractori în executarea explorării în perimetrul Trident, urmărind extinderea termenelor contractuale întocmai pentru a putea facilita executarea corespunzătoare a Acordului petrolier, în condiții de deplină legalitate sub regimul Licențelor Generale emise de OFAC și OFSI”, a precizat Lukoil.

Cu această ocazie, Lukoil a transmis ferm că nu a dorit niciodată retragerea din sau renunțarea la proiectul Trident din Marea Neagră.

„Întrucât regimul sancțiunilor unilaterale ale statelor terțe care nu au aplicabilitate directă în România (în speță sancțiunile OFAC și OFSI) a fost neclar în perioada lor inițială, în lipsa Licențelor Generale și clarificărilor emise de aceste autorități, partenerii noștri contractuali cu ajutorul cărora se desfășura ultima etapă a explorării din perimetrul Trident au abordat o atitudine defensivă și preventivă, punându-ne în dificultate temporară. Urmărim astfel, prin acțiunea formulată, să clarificăm aspectele care au ridicat problemele de la finalul anului anterior, pentru a putea continua colaborările esențiale executării lucrărilor de explorare din perimetrul Trident”, se arată în răspunsul transmis.