Consiliul de Supraveghere al CE Oltenia, după acuzațiile sindicaliștilor: Nereînnoirea contractelor ajunse la termen nu e disponibilizare. Programul e cunoscut de partenerii sociali

Nereînnoirea contractelor pe durată determinată ajunse la termen nu este „disponibilizare”, etapele au fost comunicate partenerilor sociali, a transmis Consiliul de Supraveghere al Complexului Energetic Oltenia.

Companie condusă în sistem dualist, CE Oltenia este controlată de stat, prin Ministerul Energiei, care deține 87,48% din capitalul social, urmat de Fondul Proprietatea S.A., cu 11,81% di acțiuni și Electrocentrale Grup S.A., cu 0,46% din capitalul social. Întreprinderea de stat din România care își desfășoară activitatea în domeniul extracției lignitului și al producerii de energie electrică este unul dintre principalii angajatori (peste 8 000 de angajați) dintr-o regiune cu rate ale șomajului care depășesc în mod constant media națională.

Reporter: Care este poziția oficială a Consiliului de Supraveghere față de afirmațiile potrivit cărora închiderea și disponibilizările ar fi decizii asumate „indiferent de profitul realizat” și în ce cadru strategic și juridic se înscriu aceste măsuri?

CS al CE Oltenia: În ceea ce privește afirmațiile referitoare la închiderea unor capacități și la reducerea numărului de locuri de muncă „indiferent de profitul realizat”, precizăm că măsurile aflate în implementare nu reprezintă decizii conjuncturale, ci fac parte din programul de restructurare și decarbonizare aprobat la nivel național și european. Acest program stabilește un calendar etapizat de reducere a capacităților pe bază de cărbune, în concordanță cu angajamentele asumate de statul român privind tranziția energetică. Prin urmare, cadrul strategic și juridic este anterior și are caracter obligatoriu, iar măsurile se aplică independent performanța financiară a companiei.

Reporter: Este vorba despre contracte individuale de muncă pe durată determinată, încheiate anual și prelungite succesiv, care urmează să ajungă la termen și să nu mai fie reînnoite sau despre contracte nedeterminate ale angajaților din CEO? În acest context, dacă vorbim strict de contracte determinate, considerați corectă calificarea situației drept „disponibilizare” sau este vorba, din punct de vedere juridic, despre încetarea de drept a unor contracte ajunse la termen, în baza programului de restructurare aprobat anterior?

CS al CE Oltenia: Cu privire la numărul de salariați și categoriile de contracte individuale de muncă, facem precizarea că, la data de 25.02.2026, Complexul Energetic Oltenia înregistrează un număr total de 7.788 de angajați, dintre care 1.947 sunt salariați cu contracte individuale de muncă pe durată determinată ajunse la termen și 5.841 sunt salariați cu contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată.

Din punct de vedere juridic, situația contractelor pe durată determinată care ajung la termen și nu mai sunt reînnoite nu echivalează cu o „disponibilizare”, ci, într-o astfel de situație, vorbim despre încetarea de drept a contractului, conform prevederilor Codului muncii. Utilizarea termenului „disponibilizare” este adecvată doar în cazul încetării contractelor pe durată nedeterminată din motive neimputabile salariatului, în condițiile legii.

Reporter: Vă rugăm să precizați din ce an datează programul de restructurare/decarbonizare în baza căruia se aplică aceste măsuri, prin ce acte a fost aprobat și în ce măsură actuala etapă reprezintă implementarea unor angajamente asumate anterior?

CS al CE Oltenia: Programul de restructurare/decarbonizare are la bază documente aprobate începând cu anul 2020, când a fost elaborat Planul de restructurare al Societății Complexul Energetic Oltenia și transmis Comisiei Europene de către reprezentanții companiei și ai Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin intermediul Consiliului Concurenței. Planul a fost aprobat de Comisia Europeană prin Decizia C(2022) 553 final din 26.01.2022 privind ajutorul de stat SA.59974-2021/C (ex 2020/N, ex 2020/PN) („Decizia Comisiei Europene”).

În contextul planului de restructurare notificat și aprobat la nivelul Comisiei Europene, precum și al angajamentelor asumate prin politicile energetice și de mediu ale României, actuala etapă reprezintă implementarea calendarului stabilit anterior, și nu o inițiativă adoptată recent.

Reporter: De asemenea, vă rugăm să clarificați dacă reprezentanții salariaților au fost informați și consultați în cadrul mecanismelor de dialog social prevăzute de lege cu privire la aceste măsuri, având în vedere că programul nu a fost adoptat recent, ci face parte dintr-un cadru strategic stabilit anterior.

CS al CE Oltenia: Referitor la dialogul social, subliniem că mecanismele legale de informare și consultare a reprezentanților salariaților sunt respectate, în conformitate cu prevederile legislației muncii și ale contractului colectiv de muncă aplicabil. Programul de restructurare nu este unul nou, ci face parte dintr-un cadru strategic cunoscut, iar etapele acestuia au fost comunicate în mod corespunzător în cadrul structurilor de dialog social.

Consiliul de Supraveghere își desfășoară activitatea în limitele competențelor prevăzute de lege și urmărește implementarea responsabilă a angajamentelor asumate, cu respectarea drepturilor salariaților și a obligațiilor legale ale companiei.