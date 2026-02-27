Cele două proceduri de arbitraj internațional inițiate de Eurohold și EIG internațional au intrat într-o nouă etapă. Despăgubirile cerute statului român au depășit un miliard de euro

Cele două proceduri de arbitraj internațional inițiate de Eurohold și EIG International au intrat într-o nouă etapă. Daunele solicitate de la statul român au depășit 1 miliard de euro sau peste 5 miliarde de lei.

Centrul Internațional pentru Soluționarea Disputelor de Investiții (ICSID) din Washington are în prezent două proceduri de arbitraj pendinte împotriva statului român, după ce Autoritatea de Supraveghere Financiară a retras licența de funcționare a companiei de asigurări și reasigurări Euroins, care era liderul pieței de asigurări auto la momentul respectiv. Euroins România făcea parte din Euroins Insurance Group, cu sediul la Sofia, deținută de Eurohold, cea mai mare holding cotată la bursă din Bulgaria, cu o cifră de afaceri anuală de 1,7 miliarde de euro și active administrate în aceeași valoare la sfârșitul anului 2025.

Centrul Internațional pentru Soluționarea Disputelor de Investiții (ICSID) din Washington este entitatea care a fost chemată să arbitreze disputa dintre societățile-mamă ale companiei de asigurări și reasigurări Euroins și statul român.

În cadrul acțiunii principale, introdusă la 7 iunie 2024, Tribunalul Centrului Internațional pentru Soluționarea Disputelor de Investiții (ICSID) din Washington a emis recent, la 16 februarie, o ordonanță privind cererile de intervenție, o etapă a procedurii în care părțile sunt chemate să depună în scris documentele referitoare la această fază a litigiului.

Această primă procedură a fost inițiată de Eurohold Bulgaria AD (Bulgaria) și Euroins Insurance Group AD (Bulgaria).

A doua procedură (Procedură de intervenție în litigiul dintre Starcom Holding AD și Eurohold Bulgaria AD), înregistrată la 24 noiembrie 2025, se află în etapa de numire a arbitrilor care vor constitui tribunalul desemnat să judece acest caz.

Inițiatorii acestei proceduri sunt Starcom Holding AD (Bulgaria), Eurohold Bulgaria AD (Bulgaria), Euroins Insurance Group AD (Bulgaria) și unii manageri superiori și acționari ai holdingului d , conform datelor publice ale ICSID.

Eurohold Bulgaria AD este un grup energetic și financiar care operează în Europa Centrală, de Est și de Sud-Est, listat la bursele din Bulgaria și Varșovia. Eurohold este cel mai mare holding cotat la bursă din Bulgaria. Eurohold este compania-mamă a Euroins Insurance Group AD (EIG), care operează în 11 țări din regiune. Eurohold deține, de asemenea, Electrohold, un important grup energetic din Bulgaria și proprietarul celui mai mare distribuitor, furnizor și comerciant de energie electrică din țară, cu 3.000 de angajați și aproximativ 2 milioane de clienți individuali. Electrohold este, de fapt, furnizorul de energie electrică pentru aproape jumătate din toate întreprinderile din Bulgaria pe piața liberă a energiei electrice din țară.

Miza arbitrajului de la Washington

Statul român riscă să plătească daune de un miliard de euro dacă cele două procese se vor încheia cu o decizie în favoarea reclamanților, conform estimărilor oficialilor Eurohold într-un comunicat de presă din 26 noiembrie.

Eurohold și EIG au anunțat la momentul respectiv că au depus o a doua cerere de arbitraj împotriva statului român, în valoare de 575 de milioane de euro, și, în plus, noi reclamanți care au suferit pierderi s-au alăturat procedurii de arbitraj. Odată cu cele două proceduri de arbitraj inițiate la Washington, valoarea totală a cererilor împotriva statului român depășește 1 miliard de euro.

Comunicatul de presă a fost emis în contextul perchezițiilor efectuate de autoritățile de aplicare a legii la domiciliile private ale foștilor angajați ai Euroins România (EIRO), care au avut loc la aproape trei ani după revocarea licenței de funcționare a EIRO de către ASF.

„Operațiunile de astăzi împotriva foștilor angajați ai EIRO coincid cu depunerea de către Eurohold și EIG a unei a doua cereri de arbitraj internațional împotriva statului român la Centrul Internațional pentru Soluționarea Disputelor de Investiții (ICSID) din Washington”, au declarat oficialii bulgari, care au reamintit că prima procedură este în curs de desfășurare, după ce tribunalul ICSID a respins recent cererea guvernului român de a închide primul caz de arbitraj depus de Eurohold și EIG.

Potrivit procurorilor, perchezițiile au fost efectuate la domiciliile a zece persoane care au lucrat în conducerea companiei de asigurări și la sediile persoanelor juridice controlate de proprietarii bulgari ai companiei. Aceștia susțin că au fost create mecanisme pentru a frauda resursele financiare ale companiei prin reducerea drastică a rezervelor sale de numerar și a activelor.

Acest lucru ar fi cauzat prejudicii masive Fondului de Garantare a Asigurărilor (F.G.A.), afectând grav stabilitatea pieței asigurărilor RTCP, prejudiciul în cauză ridicându-se la aproximativ 4.690.000 EUR și 1.623.041.926 RON, potrivit procurorilor.

„La aproape trei ani de la revocarea ilegală a licenței EIRO, organizată de un grup de înalți funcționari din cadrul ASF, care a dus la falimentul asigurătorului român, au fost adunate dovezi, fapte și cifre incontestabile că acest act al autorității de reglementare române a încălcat legea și că Euroins România era pe deplin solvabilă la data retragerii licenței sale de funcționare (17 martie 2025). În plus, toate previziunile speculative privind daunele și costurile enorme pe care Euroins România ar fi trebuit să le plătească în cadrul cererilor de despăgubire s-au dovedit a fi manipulative, confirmând în continuare că ЕIRO era solvabilă și bine capitalizată la data revocării licenței sale, încălcând o serie de legi și reglementări. De fapt, această constatare a fost confirmată la începutul anului 2023 de raportul actuarului profesionist independent angajat de acționari și de BERD (acționar al Euroins Insurance Group) pentru a efectua o evaluare tehnică independentă a EIRO înainte de data la care licența EIRO a fost revocată”, au declarat reprezentanții Eurohold.

„În loc să se concentreze pe rezolvarea acestei probleme în ultimii trei ani, să se așeze la masa negocierilor și să discute cu acționarii EIRO despre cum să protejeze interesele asiguraților și clienților prejudiciați din România, pentru care Eurohold și EIG au propus un plan specific, aceștia au angajat acum agenți ai forțelor de ordine pentru a percheziționa sertarele și dulapurile care conțin obiectele personale ale cetățenilor obișnuiți care au lucrat ca angajați la Euroins România. Acest act nu este doar rușinos, ci și complet lipsit de sens din punct de vedere juridic – indiferent de „probele” care ar putea fi găsite după trei ani în locuințele private ale cetățenilor care au lucrat ca angajați obișnuiți și conștiincioși ai Euroins România și aceleași „probe” nu ar fi acceptate de nicio instanță”, au declarat reclamanții într-o declarație la sfârșitul lunii noiembrie.

Când ar putea fi anunțată o decizie?

Termenele pentru prima procedură ICSID, mai avansată, se prelungesc până la începutul lunii august 2027.

În principiu, regulamentul ICSID prevede că tribunalul trebuie să emită decizia finală către părți în termen de 120 de zile de la încheierea procedurii. În cazul în care constată că nu poate redacta decizia în acest termen, tribunalul arbitral își poate acorda o perioadă suplimentară de 60 de zile.

Conform procedurii, decizia este comunicată părților, care au la dispoziție 20 de zile pentru a informa tribunalul ICSID dacă sunt de acord cu publicarea motivării, în totalitate sau parțial. În acest termen, reprezentanții părților pot discuta decizia și executarea acesteia. Ulterior, după cele 20 de zile, părțile au la dispoziție patru luni pentru a contesta decizia.

Câte plăți a efectuat statul din FGA?

În curând se vor împlini trei ani de când Consiliul ASF a decis, prin Decizia ASF nr. 262/17.03.2023, să retragă licența de funcționare a EUROINS România Asigurare Reasigurare S.A., să o declare insolvabilă și să inițieze procedura de faliment împotriva acesteia.

Ulterior, Tribunalul București a dispus, prin Hotărârea civilă nr. 2920/09.06.2023, deschiderea procedurii de faliment împotriva Euroins România S.A. și, prin aceeași hotărâre, CITR București a fost numit lichidator judiciar al Euroins România S.A.

Procedura de faliment a devenit definitivă în urma apelului, prin Decizia civilă nr. 174/11.02.2025 a Curții de Apel București.

Cel mai recent rezumat publicat de Fondul de Garantare a Asigurărilor (FGA) arată că, de la înființarea fondului, au fost depuse la FGA un total de 600.000 de cereri de despăgubire și s-au efectuat plăți în valoare de 4,76 pentru toate societățile de asigurare și reasigurare care au intrat în faliment în România.

Despăgubiri acordate de Fondul de Garantare a Asigurărilor (FGA) în urma celor mai recente falimente majore ale companiilor de asigurări – reasigurare, City Insurance SA, și Euroins se apropie de 4 miliarde de lei, potrivit ultimelor date furnizate de reprezentanții instituției la solicitarea Mediafax.

Astfel, situația centralizată a cererilor de plată adresate FGA pe baza polițelor de asigurare emise de City Insurance SA și Euroins arată că, până la 31 octombrie 2025, 441.912 cereri de plată au fost soluționate de FGA pentru cele două companii, respectiv:

249.216 cereri de plată în valoare de 2,42 miliarde de lei pentru City Insurance SA.

192.696 cereri în valoare de 1,46 miliarde de lei pentru Euroins.

În total, la acea dată, existau 441.915 cereri, în valoare totală de 3,88 miliarde de lei.

Termenul limită pentru depunerea cererilor de plată pentru potențialii creditori de asigurări ai Euroins România Asigurare-Reasigurare S.A., care se află în faliment, ale căror creanțe au luat naștere înainte de decizia finală de deschidere a procedurii de faliment, și anume până la 11 februarie 2025, a expirat la 13 mai 2025.