Cât estimează Primăria Capitalei că va încasa în acest an din instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică? Răspunsul oficial al PMB

Oficialii Direcției Cultură, învățământ, Turism din cadrul Primăriei Municipiului București au transmis, la solicitarea Mediafax, care este fluxul de turiști pe care în estimează pentru acest an, dar și nivelul încasărilor din taxa specială de promovare turistică, stabilită prin regulamentul aferent adoptat în ultimele zile de anul trecut.
27 feb. 2026, 20:29

Fiecare turist care vine în București trebuie să plătească 10 lei pentru fiecare noapte de cazare, confomr prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a municipiului București pentru anul 2026. Acesta a fost publicată în transparență decizională pe 19 decembrie și adoptată, cu tot cu Regulamentul privind modul de instituire și utilizare a acesteia, pe 23 decembrie. Solicitarea reporterului Mediafax a fost trimisă cu o zi înainte de adoptarea actului normativ la nivel local.

În răspunsul transmis vineri, oficialii Direcției Cultură, învățământ, Turism a PMB au detaliat ce măsuri sunt luate pentru identificarea turiștilor veniți prin platformele online precum Booking și Airbnb, pentru ca aceștia să fie puși la plată.

„Conform celor aprobate prin Regulament privind modul de instituire și de utilizare a taxei speciale pentru promovarea turistică, anexă la HCGMB 516/23.12.2025, persoanele fizice – rezidente și nerezidente și juridice – rezidente și nerezidente (inclusiv deținătorii platformelor online de intermediere a serviciilor de cazare), prin intermediul cărora se realizează cazarea, vor avea obligația ca în documentele utilizate pentru încasarea tarifelor de cazare să evidențieze distinct taxa specială pentru promovarea turistica a municipiului București. Totodată prin efectul art. 5 alin. (1) Structura de primire turistică cu funcțiune de cazare sau operatorul intermediar, au obligația de a depune lunar o declarație decont la Direcția de Impozite și Taxe Locale a sectorului în raza căruia este situată respectiva unitate”, au precizat oficialii PMB.

Venitul anual estimat

În ceea ce privește suma pe care o estimează Primăria Capitalei ca ar urma să o încaseze din taxa specială în 2026, implicit numărul de turiști pe care îi luați în calcul pentru acest an, oficialii au transmis un calcul pe baza cifrelor privind fluxul de turiști din 2025.

„Numărul de înnoptări estimat pentru anul 2026 este 4.068.794 x 102,87% = 4.185.568, utilizând aceeași rată de creștere din 2025 față de 2024. Venit anual estimat (RON): 42.692.793”, au răspuns reprezentanții PMB.

Din acest total, peste un milion sunt turiștii străini care au ajuns în București anul trecut, conform celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS)

Oficialii și-au declinat atribuțiile la întrebarea Mediafax privind o estimare a turismului la negru.

„Controlul și verificarea unităților de cazare nedeclarate nu intră în sfera atribuțiilor Primăriei Municipiului București, aceste competențe revenind altor autorități abilitate, potrivit prevederilor legale în vigoare”, au subliniat oficialii Primăriei Capitalei.

 

