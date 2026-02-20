Prima pagină » Știrile zilei » Amenzi de peste 200.000 de lei pentru deszăpezirea deficitară din Capitală

Primăria Municipiului București a anunțat vineri că a dat 41 de amenzi operatorilor de salubritate pentru neîndeplinirea obligațiilor de deszăpezire. Suma totală a amenzilor a ajuns la 205.000 de lei.
Amenzi de peste 200.000 de lei pentru deszăpezirea deficitară din Capitală
Sursa foto: Facebook/PMB
Radu Mocanu
20 feb. 2026, 20:36, Social

Amenzile pentru operatorii de salubritate au curs și astăzi! Au fost date de colegii de la Direcția Generală de Poliție Locală a Municipiului București 41, în valoare de 205.000 lei pentru străzi, trotuare, stații STB, treceri de pietoni nedeszăpezite. Prima bandă de circulație este și acum blocată, pe unele artere cu omăt deja negru”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Primăria Municipiului București. 

Amenzile au fost distribuite astfel: Sectorul 1 cu 8 sancțiuni (40.000 de lei)_, Sectorul 2 cu 7 sancțiuni (35.000 de lei), Sectorul 3 cu 4 sancțiuni (20.000 de lei), Sectorul 4 cu 4 sancțiuni (20.000 de lei), Sectorul 5 cu 7 sancțiuni (35.000 de lei) și Sectorul 6 cu 11 sancțiuni, de 55.000 de lei.

PMB a anunțat că joi au fost aplicate amenzi în valoare de 425.000 de lei, iar bilanțul total a ajuns 630.000 de lei.

Primăria a anunțat continuare controalelor întrucât în aceste zile, orașul va fi afectat de intensificări ale vântului, ninsori puternice, viscol și strat nou de zăpadă. 

„Primarul general Ciprian Ciucu le cere primarilor de sector să se mobilizeze și să coordoneze acțiunea de deszăpezire cu responsabilitate, pentru ca mijloacele de transport în comun să nu mai fie blocate în zăpadă, iar pietonii, dar și șoferii să poată circula în condiții de iarnă, dar civilizate. De asemenea, să se asigure, împreună cu Apa Nova, că toate gurile de scurgere stradale nu sunt acoperite de omăt și preiau apa provenită de la topirea zăpezii”, se mai arată în mesajul publicat vineri. 

