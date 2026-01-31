Amenzi de peste 7 milioane de lei în urma contralelor ANPC din ultimele cinci zile

Potrivit ANPC, în perioada 26–30 ianuarie 2026 au avut loc o serie de acțiuni de control la nivel național, fiind verificați peste 2.000 de operatori economici.

Acțiunile de control au acoperit un spectru amplu de activități economice, de la operatori din mediul rural până la complexuri logistice și comerciale, incluzând domenii cu un grad ridicat de specializare, precum cel al metalelor prețioase și al alimentației publice.

În urma verificărilor, comisarii au constatat multiple neconformități, pentru care au fost aplicate 1.468 de amenzi în valoare de peste 7,45 milioane de lei, 962 de avertismente, oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 210.000 de lei, oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 2,82 milioane de lei.

De asemenea, la 24 de firme a fost dispusă oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor.

Principalele deficiențele constatate se numără: produse de origine vegetală cu depuneri de mucegai și deshidratare avansată, paviment degradat, nerespectarea condițiilor și temperaturilor de depozitare prevăzute de producător, comercializarea de jucării periculoase sau fără informații obligatorii privind siguranța, deficiențe în informarea consumatorilor privind produsele textile și de încălțăminte, comercializarea echipamentelor electrice fără documentație de conformitate cu standardele UE, restricționarea nejustificată a dreptului de retur al consumatorilor, utilizarea unor substanțe expirate în procesul de testare al metalelor prețioase la casele de amanet, lipsa mijloacelor de cântărire și a verificărilor metrologice corespunzătoare sau afișarea de promoții expirate, inducând consumatorii în eroare.