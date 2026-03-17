Stațiile de distribuție a carburanților, în vizorul ANPC. Amenzi de 1,5 milioane de lei într-o singură zi

Comisarii de la Protecția Consumatorilor au aplicat, într-o singură zi de verificări la stațiile de distribuție a carburanților, amenzi de aproape 1,5 milioane de lei și au dispus oprirea temporară a prestării serviciilor în șapte cazuri.
Sursă foto: Pexels
Cosmin Pirv
17 mart. 2026, 15:47, Economic

Potrivit unui comunicat al ANPC, controalele la stațiile de distribuție a carburanților au avut loc o 5 martie.

Printre neregulile constatate se numără neafișarea prețului la pompă, totemuri de informare a prețurilor nefuncționale, lipsa informațiilor privind caracteristicile combustibililor comercializați, afișarea unor afirmații comerciale nejustificate (ex. „garantăm cea mai mare cifră cetanică produsă în România”) și scurgeri de combustibil, pistoale defecte și paviment neigienizat.

S-au mai găsit nereguli în ceea ce privește comercializarea produselor alimentare în stații, printre care lipsa traducerii etichetelor în limba română, produse expirate, ambalaje deteriorate, fructe și legume depreciate sau cu mucegai.

Lipsa infromării privind alergenii, nerespectarea temperaturilor de păstrare, frigidere, cuptoare și ustensile neigienizate au găsit comisarii în unitățile de tip fast-food.

În total, au fost aplicate 359 sancțiuni contravenționale, dintre care 114 avertismente și 245 de amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 1,49 milioane lei.

Au fost oprite de la vânzare definitiv produse de peste 45.000 de lei și temporar alte produse în valoare peste 10.000 de lei. De asemenea, au fost dispuse șapte măsuri de oprire temporară a prestării serviciilor.

„ANPC ia act cu responsabilitate de sesizările publice ale consumatorilor și apreciază încrederea pe care aceștia o acordă, însă intervine ferm, în limitele atribuțiilor legale, pentru a preveni și sancționa orice practici care ar putea afecta drepturile și interesele consumatorilor.” a declarat Ionel Cristinel Obretin, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

