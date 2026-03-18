Sondaj INSCOP: Peste 50% din români susțin suspendarea permisului când șoferii nu plătesc amenzile în termen de 90 de zile

Datele unui sondaj INSCOP, realizat în perioada 2-6 martie 2026 și publicat miercuri, arată că peste 50% dintre respondenți susțin măsura suspendării dreptului de a conduce pentru șoferii care nu achită amenzile de circulație în termen de 90 de zile.
Concret, 55,7% dintre români susțin această măsură (40,4% dintre participanții la sondaj sunt total de acord cu suspendarea, iar 15.3% sunt mai degrabă de acord). Pe de altă parte, 11,4% dintre participanții la sondaj sunt mai degrabă împotriva acestei măsuri, iar 30,6% sunt total împotriva ei.
Participanții la sondaj au fost întrebați și cum apreciază nivelul de siguranță al circulației pe drumurile publice din țară. Circulația pe acestea este considerată nesigură de 74,8% dintre români (45,4% destul de nesigură, iar 29.4% foarte nesigură).
Pe de altă parte, 3,7% dintre respondenți apreciază că circulația pe drumurile publice din România este foarte sigură, iar 20.1% destul de sigură.
Când au fost întrebați care este principală cauză pentru care circulația pe drumurile publice din România este nesigură, 46,6% dintre cei care au participat la sondaj au indicat comportamentul iresponsabil al unor șoferi.
Alte cauze menționate pentru care circulația pe drumurile publice din țară este nesigură sunt: infrastructura rutieră slab dezvoltată sau de proastă calitate (32,1%), educația rutieră precară (11,3%) și aplicarea insuficientă a legii de către autorități ( 7,5%).
Datele au fost colectate în perioada 2-6 martie, prin interviuri telefonice CATI, pe un eșantion de 1.100 de persoane cu vârsta de peste 18 ani, reprezentativ pentru populația neinstituționalizată a României. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.