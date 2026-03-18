Sondaj INSCOP: Peste 50% din români susțin suspendarea permisului când șoferii nu plătesc amenzile în termen de 90 de zile

Datele unui sondaj INSCOP, realizat în perioada 2-6 martie 2026 și publicat miercuri, arată că peste 50% dintre respondenți susțin măsura suspendării dreptului de a conduce pentru șoferii care nu achită amenzile de circulație în termen de 90 de zile.

Concret, 55,7% dintre români susțin această măsură (40,4% dintre participanții la sondaj sunt total de acord cu suspendarea, iar 15.3% sunt mai degrabă de acord). Pe de altă parte, 11,4% dintre participanții la sondaj sunt mai degrabă împotriva acestei măsuri, iar 30,6% sunt total împotriva ei.

Circulația pe drumurile publice, considerată nesigură de 3 din 4 români

Participanții la sondaj au fost întrebați și cum apreciază nivelul de siguranță al circulației pe drumurile publice din țară. Circulația pe acestea este considerată nesigură de 74,8% dintre români (45,4% destul de nesigură, iar 29.4% foarte nesigură).

Pe de altă parte, 3,7% dintre respondenți apreciază că circulația pe drumurile publice din România este foarte sigură, iar 20.1% destul de sigură.

Principalele cauze privind siguranța redusă pe drumurile publice

Când au fost întrebați care este principală cauză pentru care circulația pe drumurile publice din România este nesigură, 46,6% dintre cei care au participat la sondaj au indicat comportamentul iresponsabil al unor șoferi.

Alte cauze menționate pentru care circulația pe drumurile publice din țară este nesigură sunt: infrastructura rutieră slab dezvoltată sau de proastă calitate (32,1%), educația rutieră precară (11,3%) și aplicarea insuficientă a legii de către autorități ( 7,5%).

Datele au fost colectate în perioada 2-6 martie, prin interviuri telefonice CATI, pe un eșantion de 1.100 de persoane cu vârsta de peste 18 ani, reprezentativ pentru populația neinstituționalizată a României. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.