Proiect: Urmăriți internațional pentru amenzile rutiere din România

Inițiativa este semnată de deputatul PSD Eugen Neață și propune modificarea legislației rutiere pentru a introduce mecanisme mai eficiente de plată și executare a sancțiunilor aplicate cetățenilor nerezidenți.

Pierderi pentru stat

Inițiatorul susține că România nu reușește, în prezent, să recupereze o parte importantă din amenzile aplicate șoferilor străini, din cauza unor lipsuri legislative și administrative.

„O problemă de interes public major o reprezintă lipsa unui mecanism eficient de recuperare a amenzilor contravenționale aplicate cetățenilor străini”, a transmis deputatul.

Deși există reguli europene privind schimbul de informații între state, legislația națională „prezintă o serie de lacune, în unele situații chiar fiind lipsită de soluții concrete pentru recuperarea amenzilor datorate de cetățenii străini”.

Neață a subliniat că situația afectează atât siguranța rutieră, întrucât sancțiunile care nu sunt aplicate efectiv își pierd rolul de descurajare, cât și bugetul public.

În practică, recuperarea amenzilor ar presupune transmiterea datelor către autoritățile din statul de origine al șoferului, astfel încât sancțiunile să fie executate și în afara României.

Avertismente în loc de amenzi

Pentru a ilustra dimensiunea problemei, inițiatorul a folosit și un exemplu concret: între anii 2020 și 2023, la nivelul Serviciului Rutier Vâlcea au fost sancționați 1.899 de cetățeni străini, însă „în cele mai multe cazuri sancțiunea aplicată a fost cea a avertismentului”.

Ce prevede proiectul

Textul propus modifică Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și introduce o condiție clară pentru șoferii străini sancționați. Aceștia își pot recupera permisul de conducere, în cazul suspendării, înainte de a părăsi România doar dacă fac dovada că au achitat amenda.

În același timp, în termen de 90 de zile, Ministerul Finanțelor ar urma să stabilească un cont unic în care cetățenii străini să poată plăti amenzile.

Plata amenzilor, extinsă la nivel european

Inițiatorul susține că modificările sunt necesare pentru a elimina diferențele dintre șoferii români și cei străini și pentru a asigura aplicarea efectivă a sancțiunilor:

„Modificarea are în vedere stabilirea echității între șoferii români și cei străini”.

Proiectul are și susținerea Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România, care a semnalat în repetate rânduri problema amenzilor neîncasate.

Dacă va fi adoptată, legea ar putea introduce un mecanism mai strict de recuperare a amenzilor rutiere, inclusiv prin transmiterea datelor către autoritățile din alte state, astfel încât sancțiunile să poată fi executate și în țara de origine a șoferilor.