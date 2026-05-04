Incendiu la groapa de gunoi din Oradea. Peste 20 de pompieri au intervenit

Un incendiu puternic a izbucnit, luni seară, la groapa de gunoi din Oradea, peste 20 de pompieri fiind mobilizați pentru stingerea flăcărilor.
Alexandra-Valentina Dumitru
04 mai 2026, 23:46, Social

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bihor, apelul care anunța producerea incendiului a fost primit în jurul orei 21:55. La fața locului au fost trimiși inițial pompierii Detașamentului 2 Oradea, cu două autospeciale de lucru cu apă și spumă, precum și un echipaj SMURD.

„Având în vedere caracteristicile evenimentului (ardere violentă, alimentată de cantități mari de materiale combustibile, existența mai multor focare, vizibilitate redusă), a fost activată grupa operativă și au fost suplimentate forțele și mijloacele de intervenție cu încă trei echipaje de pompieri (două din cadrul Detașamentului 1 Oradea și unul din cadrul Detașamentului 2 Oradea), care au intervenit cu încă trei autospeciale: una de lucru cu apă și spumă și două de tip ABROLL”.

Flăcările s-au manifestat pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați și au fost lichidate în jurul orei 22:30.

Pompierii au rămas la locul intervenției pentru a identifica și stinge eventualele focare ascunse.

