Peste 300 de familii au fost evacuate în Filipine din cauza căderilor de cenușă vulcanică

Erupția vulcanului situat în sudul arhipelagului nu a fost una explozivă, deși vulcanul erupe sporadic și cu intensitate redusă, încă din ianuarie. Cu toate acestea, înainte de cădere noapții, sâmbătă, depozite de lavă uriașe de pe versantul său sud-vestic s-au revărsat brusc sub forma unui flux piroclastic — o avalanșă de roci fierbinți, cenușă și gaze, potrivit declarațiilor date de directorul Institutului Filipinez de Vulcanologie și Seismologie, Teresito Bacolcol.

Nu au fost raportate decese sau răniți, însă norii masivi, încărcați cu cenușă s-au împrăștiat peste 87 de sate din trei orașe, luând populația prin surprindere și încetinind traficul rutier din cauza vizibilității reduse, potrivit declarațiilor oficialilor, citate de Associated Press.

„Căderea de cenușă a fost atât de densă încât vizibilitatea era zero chiar și pe drumul național. Unii săteni au intrat în panică, dar i-am sfătuit să se calmeze, a declarat primarul Caloy Baldo din orașul Camalig, situat la poalele vulcanului, pentru sursa citată.

La poalele vulcanului, patru bivoli de apă, dar și o vacă au murit, iar fermele de legume au fost afectate de căderile de cenușă, potrivit declarațiilor date, luni, de primarul Baldo. Acesta a precizat că fermele sunt în curs de curățare.

Despre starea vulcanului, primarul orașului a precizat: „Acum s-a calmat din nou, dar pericolul este mereu prezent”, spune edilul.

Una dintre principalele atracții turistice din Filipine

Vulcanul Mayon, înalt de 2.462 de metri, este una din principalele atracții turistice din Filipine, datorită formei sale conice aproape perfecte. Cu toate acestea, este unul dintre cei mai sctivi 24 de vulcani din arhipelag.

Autoritățile au ridicat nivelul de alertă de cinci trepte din jurul vulcanului Mayon la nivelul 3 în ianuarie, după o serie de erupții ușoare care au provocat căderi intermitente de roci, unele de mărimea unor mașini, din craterul de vârf, împreună cu fluxuri piroclastice mortale.

Alerta 5 înseamnă că este în curs o erupție explozivă și periculoasă pentru viață, cu lavă vulcanică mortală, fluxuri piroclastice și căderi abundente de cenușă.