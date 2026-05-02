Incendiu într-un apartament din Piatra-Neamț, provocat de o oală lăsată nesupravegheată pe aragaz

Un apel la 112, sâmbătă seara, în jurul orei 19:15, a semnalat prezența unui miros de fum pe casa scării unui bloc de locuințe din municipiul Piatra-Neamț. La fața locului au intervenit echipaje ale Detașamentului de pompieri Piatra-Neamț și ale IPJ.

Potrivit autorităților, „ajunși la locul indicat, pompierii au constatat că se degajă fum dintr-un apartament situat la parterul blocului”.

Incendiul se manifesta „cu flacără deschisă și degajări de fum în zona aragazului, unde o oală fusese lăsată nesupravegheată, fiind afectate și materiale combustibile aflate în apropiere”.

Pompierii au intervenit atât pentru stingerea incendiului, cât și pentru evacuarea fumului din locuință și de pe casa scării.

În paralel, două persoane aflate în apartamentul în care a izbucnit incendiul au fost evacuate, fără a necesita îngrijiri medicale.

Cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind nesupravegherea sistemului de gătit aflat în funcţiune.

Autoritățile au mai menționat că nu a fost necesară evacuarea locatarilor din întregul imobil.