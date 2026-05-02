Prima pagină » Social » Incendiu într-un apartament din Piatra-Neamț, provocat de o oală lăsată nesupravegheată pe aragaz

Incendiu într-un apartament din Piatra-Neamț, provocat de o oală lăsată nesupravegheată pe aragaz

Un incendiu a izbucnit sâmbătă seară într-un apartament situat la parterul unui bloc de pe strada Alexandru Lăpușneanu din Piatra-Neamț, după ce o oală a fost lăsată nesupravegheată pe aragaz. Două persoane au fost evacuate de pompieri, fără a necesita îngrijiri medicale.
Incendiu într-un apartament din Piatra-Neamț, provocat de o oală lăsată nesupravegheată pe aragaz
Diana Nunuț
02 mai 2026, 20:10, Social

Un apel la 112, sâmbătă seara, în jurul orei 19:15, a semnalat prezența unui miros de fum pe casa scării unui bloc de locuințe din municipiul Piatra-Neamț. La fața locului au intervenit echipaje ale Detașamentului de pompieri Piatra-Neamț și ale IPJ.

Potrivit autorităților, „ajunși la locul indicat, pompierii au constatat că se degajă fum dintr-un apartament situat la parterul blocului”.

Incendiul se manifesta „cu flacără deschisă și degajări de fum în zona aragazului, unde o oală fusese lăsată nesupravegheată, fiind afectate și materiale combustibile aflate în apropiere”.

Pompierii au intervenit atât pentru stingerea incendiului, cât și pentru evacuarea fumului din locuință și de pe casa scării.

În paralel, două persoane aflate în apartamentul în care a izbucnit incendiul au fost evacuate, fără a necesita îngrijiri medicale.

Cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind nesupravegherea sistemului de gătit aflat în funcţiune.

Autoritățile au mai menționat că nu a fost necesară evacuarea locatarilor din întregul imobil.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Pensionar și condamnat penal, nașul de căsătorie al lui Sorin Grindeanu este ”consultant” la o firmă deținută de Hidroelectrica
G4Media
SONDAJ CURS: 58% dintre români cer demisia premierului Ilie Bolojan. Pe cine ar vota la alegerile parlamentare
Gandul
Doliu URIAȘ! A murit actrița pe care o vedeai mereu la Pro TV
Cancan
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Prosport
Dorinel Umbrărescu a adus 5.000 de oameni pe A7, lucrează non-stop și s-a angajat să livreze ceea ce experții consideră imposibil. „Avem promisiunea fermă a constructorului că obiectivul va fi atins” I VIDEO
Libertatea
Calcul caloric. Ce îngrașă mai mult: 2 mici + cartofi prăjiți sau 5 mici (fără cartofi)?
CSID
Explozii la Tunelul Robești, de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești: „Ardeeee!”. Totul a fost planificat
Promotor