Prima pagină » Social »

Incendiu într-un bloc din Sighetu Marmației. Flăcările s-au extins pe trei etaje, zeci de persoane au fost evacuate

Un incendiu a izbucnit în noaptea de marți spre miercuri într-un bloc din Sighetu Marmației. Flăcările s-au extins pe trei etaje și zeci de persoane au fost evacuate. Un copil și o femeie au primit îngrijiri medicale.
Petru Mazilu
08 apr. 2026, 08:32, Social

ISU Maramureș anunță că „Detașamentul de Pompieri Sighetu Marmației a intervenit noaptea trecută, în jurul orei 23:00, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la tablourile electrice ale unui bloc de locuințe situat pe strada Alexandru Ivasiuc.”

​În misiune au fost trimise ​două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor SMURD.

La sosirea echipajelor, incendiul „se manifesta cu flacără și degajări mari de fum la nivelul tablourilor electrice pe trei etaje ale imobilului.”

80 de persoane s-au evacuat, iar două au avut nevoie de ajutorul pompierilor pentru a ieși din bloc. De asemenea, un copil în vârstă de 10 ani și o femeie au primit îngrijiri medicale însă victimele nu au fost transportate la spital.

După întreruperea alimentarii cu energie electrică, incendiul a fost lichidat. Ulterior, pompierii au eliminat fumul din clădire.

