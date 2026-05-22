Șofer de camion, salvat după ce s-a răsturnat cu încărcătura de piatră peste el

Conducătorul unei autobasculante a rămas blocat în cabină după ce vehiculul s-a răsturnat.

A fost extras de pompieri și transportat cu elicopterul SMURD la Târgu Mureș.

Un șofer de camion a avut nevoie de intervenția mai multor echipaje de pompieri și SMURD după ce autobasculanta pe care o conducea s-a răsturnat în localitatea Ilva Mare, județul Bistrița-Năsăud.

Peste cabina în care se afla șoferul s-a prăbușit întreaga încărcătură de piatră transportată de vehicul, potrivit ISU Bistrița Năsăud.

Conducătorul auto a rămas conștient și cooperant pe toată durata intervenției.

Salvatorii au reușit să stabilească legătura verbală cu acesta încă din primele momente.

Intervenție de amploare

La fața locului au acționat echipajul de prim ajutor și echipajul de descarcerare din cadrul Stației de Pompieri Sângeorz-Băi, echipajul de descarcerare grea și cel de terapie intensivă mobilă SMURD de la Detașamentul de Pompieri Bistrița, precum și voluntarii SVSU Ilva Mare.

Dat fiind că victima era blocată sub încărcătura de piatră, pentru degajarea acesteia au fost alocate suplimentar automacaraua Detașamentului de Pompieri Bistrița și două buldoexcavatoare aparținând SVSU Lunca Ilvei și SVSU Ilva Mare.

Transportat la Târgu Mureș

După extragerea din vehicul, șoferul a fost stabilizat de echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD și predat elicopterului SMURD, care l-a transportat la Unitatea de Primiri Urgențe SMURD Târgu Mureș.