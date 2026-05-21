Incendiu într-un apartament din Câmpina. O femeie a fost găsită, inconștientă de pompieri și a fost transportată la spital

Un incendiu a izbucnit joi dimineață, în jurul orei 7:00, într-un apartament situat la etajul 2 al unui bloc de pe strada Mihail Kogălniceanu din municipiul Câmpina.

Potrivit ISU Prahova, la fața locului au intervenit pompierii Detașamentului Câmpina cu două autospeciale de stingere, o autoscară și un echipaj SMURD, fiind solicitat și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Prahova.

„În interiorul apartamentului, într-un dormitor de aproximativ 15 metri pătrați, a fost găsită o femeie imobilizată la pat, care prezenta arsuri, aflată în stare de inconștiență. Victima a fost preluată de echipajele medicale și s-au efectuat manevre de resuscitare, fiind transportată la spital de ambulanța SAJ Prahova. Incendiul a fost lichidat în cel mai scurt timp”, a transmis ISU Prahova.

Pompierii precizeză că 18 persoane, dintre care 15 adulți și 3 minori, au fost evacuate din bloc.

Incendiul ar fi izbucnit, cel mai probabil, din cauza jarului provenit de la o țigară.