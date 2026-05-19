Incendiu într-un bloc cu 8 etaje din Arad: 25 de persoane s-au autoevacuat, o femeie a primit îngrijiri medicale

La fața locului au intervenit pompierii militari ai Detașamentului Arad cu două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, autoscara și o ambulanță SMURD de Terapie Intensivă Mobilă.

Potrivit ISU Arad, incendiul se manifesta în bucătăria apartamentului și în alte două încăperi, cu degajări mari de fum. Concomitent cu acțiunea de stingere, echipajele au desfășurat operațiuni de căutare și salvare a eventualelor victime.

Din imobil s-au autoevacuat 25 de persoane, fără a avea nevoie de îngrijiri medicale. Proprietara apartamentului a fost evaluată medical la locul intervenției, însă a refuzat transportul la spital.

Incendiul a fost lichidat în limitele găsite, iar pompierii continuă verificările pentru identificarea eventualelor focare ascunse și stabilirea cauzei probabile de producere a incendiului.