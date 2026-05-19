Prima pagină » Social » Incendiu într-un bloc cu 8 etaje din Arad: 25 de persoane s-au autoevacuat, o femeie a primit îngrijiri medicale

Incendiu într-un bloc cu 8 etaje din Arad: 25 de persoane s-au autoevacuat, o femeie a primit îngrijiri medicale

Un incendiu a izbucnit marți într-un apartament situat la etajul 4 al unui bloc cu 8 etaje de pe strada Splai General Gheorghe Magheru din municipiul Arad.
Incendiu într-un bloc cu 8 etaje din Arad: 25 de persoane s-au autoevacuat, o femeie a primit îngrijiri medicale
Sursa: Facebook
Andrei Rachieru
19 mai 2026, 09:30, Social
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

La fața locului au intervenit pompierii militari ai Detașamentului Arad cu două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, autoscara și o ambulanță SMURD de Terapie Intensivă Mobilă.

Potrivit ISU Arad, incendiul se manifesta în bucătăria apartamentului și în alte două încăperi, cu degajări mari de fum. Concomitent cu acțiunea de stingere, echipajele au desfășurat operațiuni de căutare și salvare a eventualelor victime.

Din imobil s-au autoevacuat 25 de persoane, fără a avea nevoie de îngrijiri medicale. Proprietara apartamentului a fost evaluată medical la locul intervenției, însă a refuzat transportul la spital.

Incendiul a fost lichidat în limitele găsite, iar pompierii continuă verificările pentru identificarea eventualelor focare ascunse și stabilirea cauzei probabile de producere a incendiului.

Recomandarea video

AUR propune în programul de guvernare cu care a mers la Cotroceni listarea la bursă a companiilor de stat
G4Media
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.ro
Banii pe gard! STB vrea să recupereze paguba creată de șoferul care a intrat luni cu mașina pe linia 41 de tramvai: „Un singur panou costă 1.300 de lei”
Gandul
Dovada clară că Andreea Bălan a terminat-o cu Petrișor Ruge. Cu cine l-a schimbat, după ce nu l-a invitat nici la nuntă
Cancan
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport
Condamnare în lipsă pentru Emil Gânj. Ce s-a întâmplat în procesul celui mai căutat infractor din România
Libertatea
Zodia care își va recâștiga libertatea în vara lui 2026. Experții în astrologie anunță 3 luni de schimbări intense
CSID
Mai e valabil permisul auto dacă îți schimbi buletinul? Regula din Codul Rutier 2026 care te poate costa mii de lei
Promotor
EXCLUSIV – DOCUMENTE | România, bună de plată cu 340 de milioane de lei, după ce Compania de Drumuri a pierdut un arbitraj cu italienii de la Pizzarotti pe Lotul 1 al Autostrăzii Sebeș – Turda
Economedia