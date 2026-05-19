Studiu CJ Sibiu: peste 60% dintre elevi refuză iaurtul din programul școlar. Mărul, singurul produs apreciat aproape unanim

Programul „lapte-corn” continuă să fie susținut de părinți și profesori, însă un nou chestionar realizat în județul Sibiu arată o realitate care ridică semne de întrebare despre eficiența lui: multe dintre produsele distribuite copiilor nu sunt consumate.
Victor Dan Stephanovici
19 mai 2026, 10:08
Potrivit unui comunicat transmis de Consiliul Județean Sibiu, „mărul este de departe cel mai apreciat produs”, în timp ce iaurtul și cornul sunt printre cele mai refuzate alimente din program. Analiza a fost realizată pe baza a peste 9.600 de răspunsuri venite de la elevi, părinți și cadre didactice și oferă una dintre cele mai clare imagini din ultimii ani despre ce se întâmplă cu produsele distribuite zilnic în școli.

Mărul, marele câștigător al programului

Datele din comunicat arată că fructele sunt, de departe, cele mai apreciate de copii. „Mărul este de departe cel mai apreciat produs, fiind primit de aproape 83% dintre elevi și consumat de 82%”, se arată în analiza CJ Sibiu. Și laptele se menține relativ bine în preferințele elevilor, fiind consumat de aproximativ două treimi dintre respondenți. În schimb, situația este complet diferită pentru alte produse incluse în program.

Iaurtul și cornul, refuzate masiv de elevi

Potrivit comunicatului, „iaurtul este refuzat de peste 60% dintre elevi, iar aproape jumătate nu consumă cornul”. Problema apare constant și în răspunsurile părinților și profesorilor, care indică gustul și calitatea produselor drept principale motive pentru care copiii le evită. Cadrele didactice au semnalat inclusiv risipa alimentară creată de produsele considerate neatractive pentru elevi, în special cornul și iaurtul.

Ce fac elevii cu produsele pe care nu le mănâncă

Chestionarul arată și ce se întâmplă cu alimentele refuzate. „Produsele neconsumate nu ajung întotdeauna la risipă, dar indică o eficiență scăzută: aproape jumătate dintre elevi le duc acasă, iar 35% le oferă colegilor, în timp ce 7% ajung să le arunce”, se precizează în comunicat. Datele sugerează că problema programului nu mai este livrarea produselor, ci relevanța lor pentru copii și cât de mult răspund preferințelor reale ale elevilor. Consiliul Județean Sibiu spune că rezultatele vor fi folosite pentru ajustarea viitoare a programului și reducerea risipei. Președinta CJ Sibiu, Daniela Cîmpean, a declarat că „nu este suficient ca produsele să ajungă la copii, ele trebuie să fie și consumate”. Potrivit autorităților, toate cele trei categorii participante la chestionar – elevi, părinți și profesori – au cerut aceleași lucruri: fructe mai diversificate și produse de calitate mai bună, în special în cazul cornului.

