UNICEF: 70 de copii au fost uciși în teritoriile palestiniene ocupate de la începutul anului 2025

Potrivit UNICEF, victimele au fost înregistrate în special în Cisiordania și Ierusalimul de Est, unde cei mai mulți copii au fost răniți sau uciși de focuri de armă. Alți minori au fost înjunghiați, bătuți sau afectați de spray-uri iritante.

Conform statisticii, 93% dintre copiii care și-au pierdut viața din ianuarie 2025 au fost uciși de forțele israeliene. Restul victimelor au murit în urma atacurilor coloniștilor, a muniției neexplodate sau în urma unor lovituri accidentale provocate de forțe palestiniene.

„Între ianuarie 2025 și astăzi, cel puțin un copil palestinian a fost ucis, în medie, în fiecare săptămână. Adică 70 de copii palestinieni uciși în această perioadă. Nouăzeci și trei la sută dintre aceștia au fost uciși de forțele israeliene. Alți 850 de copii au fost răniți. Majoritatea copiilor uciși sau răniți cu muniție reală. Toate acestea se întâmplă în contextul unor niveluri istorice de atacuri ale coloniștilor. OCHA a declarat luna trecută că în martie 2026 s-a înregistrat cel mai mare număr de palestinieni răniți de atacurile coloniștilor din ultimii 20 de ani și vedem că atacurile devin din ce în ce mai coordonate”, transmite James Elder purtătorul de cuvânt al agenției, potrivit Reuters.

UNICEF atrage atenția și asupra numărului ridicat de copii palestinieni reținuți de autoritățile israeliene.

„Toate acestea se întâmplă în paralel cu o creștere bruscă a arestărilor și detențiilor copiilor. Cele mai recente date indică faptul că 347 de copii palestinieni din Cisiordania sunt deținuți în detenții militare israeliene pentru presupuse infracțiuni legate de securitate – cel mai mare număr din ultimii opt ani”, anunță agenția.

Organizația Națiunilor Unite și majoritatea statelor consideră ilegale coloniile israeliene construite în Cisiordania, teritoriu ocupat de Israel după Războiul de Șase Zile din 1967, poziție contestată de autoritățile israeliene.