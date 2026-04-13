Președintele Coreei de Sud a înfuriat guvernul israelian după ce a distribuit pe rețelele de socializare o înregistrare video din 2024 care arată soldați israelieni împingând un cadavru de pe o clădire în Cisiordania ocupată.

„Trebuie să verificăm dacă acest lucru este adevărat și, dacă este așa, ar trebui să aflăm ce măsuri au fost luate”, a declarat președintele Lee Jae Myung în postarea de vineri de pe X, care a declanșat o rară dispută publică între două națiuni cu relații diplomatice de 60 de ani.

În postarea sa, Lee a spus că nu există „nicio diferență” între crimele din timpul războiului, Holocaust și sclavia sexuală a femeilor sub dominația colonială japoneză din Coreea, între 1910 și 1945.

Referirea la Holocaust a părut să înfurie Ministerul israelian de Externe, care a răspuns sâmbătă într-o postare pe X, numind remarcile lui Lee „inacceptabile”.

„Remarcile președintelui Coreei, Lee Jae Myung, inclusiv trivializarea masacrului evreilor în ajunul Zilei de Comemorare a Holocaustului din Israel, sunt inacceptabile și justifică o condamnare fermă”, se arată în postarea israeliană.

Postarea Ministerului de Externe a adăugat că „dintr-un motiv ciudat”, Lee a ales să „dezgroape o știre din 2024 și să citeze o relatare falsă care o prezenta în mod fals ca pe un eveniment actual”.

Incidentul în care au fost implicați soldații a avut loc în timpul unei operațiuni „într-un moment în care soldații israelieni se confruntau cu amenințări directe și imediate la adresa vieții lor” și fusese „investigat și abordat temeinic în urmă cu doi ani”, se arată în postare, fără a oferi detalii despre rezultat.

„Domnule președinte, este întotdeauna mai bine să verificați înainte de a posta”, a adăugat ministerul.

De fapt, Lee își clarificase deja remarcile inițiale printr-o altă postare, spunând că a fost vorba de un eveniment real din septembrie 2024, care fusese condamnat de SUA.

„Dreptul internațional umanitar trebuie respectat în orice circumstanțe, iar demnitatea umană trebuie, de asemenea, păstrată ca o valoare prioritară ireconciliabilă”, a adăugat Lee.

CNN a relatat în 2024 că locuitorii din Qabatya, lângă Jenin, în Cisiordania ocupată, au filmat soldați israelieni aruncând cadavre aparent neînsuflețite de pe o clădire pe 19 septembrie a acelui an.

În aceeași zi, Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au anunțat că au ucis patru militanți într-o „operațiune antiteroristă” în zonă.

Întrebată despre înregistrarea video la momentul respectiv, armata israeliană a spus că aceasta arăta un „incident grav care nu coincide cu valorile IDF și cu așteptările soldaților IDF”. Incidentul este în curs de revizuire, a adăugat aceasta.

Conform dreptului internațional, militarii sunt obligați să trateze cu respect cadavrele soldaților inamici și să le returneze familiilor decedaților. Un politician palestinian a numit tratamentul aplicat cadavrelor „barbar”.

Relații internaționale

Israelul s-a confruntat cu critici internaționale tot mai mari din cauza războiului din Gaza și a bombardamentelor sale asupra Libanului, care au vizat Hezbollah. Națiunile europene s-au exprimat deosebit de deschis. Însă este mult mai rar ca un lider est-asiatic să fie atât de public în criticile sale, iar Coreea de Sud a avut tendința de a menține relații bune cu Israelul.

În acest weekend, Lee pare să fi insistat asupra comentariului său inițial pe Twitter – distribuind sâmbătă o știre despre răspunsul Ministerului de Externe al Israelului la comentariul său, fără a se referi direct la acesta.

„Este dezamăgitor că nimeni nu reflectă nici măcar o dată la criticile aduse de oamenii din întreaga lume care suferă și se luptă din cauza acțiunilor constante împotriva drepturilor omului și a dreptului internațional”, a spus Lee. „Când eu sufăr, alții simt acea durere la fel de profund.”

Într-o aparentă încercare de a reduce temperatura, Ministerul sud-coreean de Externe a intervenit în conflict câteva ore mai târziu, exprimându-și regretul că guvernul israelian „a înțeles greșit intenția” remarcilor președintelui.

Comentariile lui Lee au fost „o expresie a convingerilor sale cu privire la drepturile universale ale omului, mai degrabă decât o opinie asupra unei probleme specifice”, se arată în postare.

S-a încheiat prin reiterarea „profundelor condoleanțe” ale ministerului victimelor Holocaustului.

Dar duminică, Lee părea să-și sublinieze mesajul inițial într-o altă postare.

„Suveranitatea fiecărei țări și drepturile universale ale omului trebuie respectate, iar războiul agresiv trebuie refuzat”, a scris Lee pe X.

„Respectul trebuie câștigat prin respect”, a adăugat el.

Israelul nu a răspuns încă la ultima postare.